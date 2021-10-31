健康醫療網》 美白牙膏「5類人」不宜使用！ 食藥署提醒注意事項

市面上的牙膏產品琳瑯滿目，包括含氟、防蛀、抗敏感、防牙結石、減少牙菌斑及美白牙膏等。為了全面提升一般牙膏與漱口水的管理，食藥署自110年7月1日起，將非藥用牙膏及漱口水納入一般化粧品管理，產品須符合化粧品衛生安全管理法規定，且需全成分標示，並符合化粧品成分相關規定，如禁、限用成分規定與微生物容許量標準等。

美白牙膏「5類人」不宜使用！食藥署提醒注意事項！（圖片來源：https://www.freepik.com/）

市面上的牙膏產品琳瑯滿目，包括含氟、防蛀、抗敏感、防牙結石、減少牙菌斑及美白牙膏等。為了全面提升一般牙膏與漱口水的管理，食藥署自110年7月1日起，將非藥用牙膏及漱口水納入一般化粧品管理，產品須符合化粧品衛生安全管理法規定，且需全成分標示，並符合化粧品成分相關規定，如禁、限用成分規定與微生物容許量標準等。

美白物理摩擦劑或化學藥劑過量 恐傷牙齒、牙齦

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食藥署指出，牙膏的美白原理，主要分為物理磨擦劑或化學藥劑兩類。常見的物理磨擦劑有碳酸鈣、磷酸氫鈣、水合矽石及氫氧化鋁等成分，是利用摩擦原理去除牙齒表面著色；而化學美白牙膏則多是添加過氧化物，如：過氧化氫，藉由其氧化作用處理沉積色素，當濃度達到一定程度時，即具有良好的美白效果，但是過氧化物具有刺激性，可能造成牙釉質損傷、牙齒敏感與脆弱等不適反應。

含過氧化氫成分 違者可開罰

依照我國現行化粧品管理規定，含過氧化氫成分（限量標準: 1.5%-6%）的居家使用美白牙膏，屬於特定用途化粧品管理，依化粧品衛生安全管理法的規定，應向食藥署辦理查驗登記，經核准並發給許可證，始得製造或輸入販售。違反者，依化粧品衛生安全管理法第23條之規定，可處新臺幣一萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

美白牙膏 這些情況不宜使用

食藥署提醒，使用美白牙膏時，若牙齦或口腔出現不適反應（如紅、腫、疼痛等）或敏感現象，應暫停使用，並諮詢牙醫師。12歲以下孩童、孕婦或授乳期婦女，不建議使用；此外，牙齦組織或口腔有病變，以及對產品成分有過敏者，請勿使用。

使用美白牙膏 注意事項要牢記

使用美白牙膏有幾項注意事項，例如：應避免接觸眼睛，若不慎觸及，請立即用清水沖洗；避免接觸到牙齦；使用期間不宜抽菸或嚼檳榔。若需要使用美白牙膏14 天以上者，應諮詢牙醫師並依照指示使用。值得注意的是，美白牙膏應置放於孩童接觸不到的地方，並避免陽光直射。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 美白牙膏「5類人」不宜使用！ 食藥署提醒注意事項

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