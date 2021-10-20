健康醫療網》 被蚊子叮會染B肝、熬夜會爆肝？ 醫：全錯！

如果有B肝帶原或慢性B肝，卻沒有好好追蹤和治療，其中有40%發展成慢性B型肝炎，肝臟恐有持續發炎、纖維化、壞死情形；15%-20%會發展成肝硬化，而每年有3%-5%的肝硬化進展成肝癌。

肝癌是國人第二大癌症死因，每年約有5,000人因「B型肝炎導致肝癌」而失去性命。不過目前仍有多數人對於B肝存在迷思，包括「蚊子叮咬會傳染B肝」、「與B肝家人共餐會被傳染」等，許多觀念必須導正，臺大醫院內科醫師蘇東弘也指出，目前台灣約有220萬名B肝帶原者，卻有高達近40萬人不知道自己是帶原者，因此務必要定期檢查，且民眾應對B肝有正確認識，若未適當治療，恐導致發炎、纖維化、肝硬化、壞死，甚至直接發展成肝癌。

B型肝炎是什麼？

當人體感染B型肝炎病毒（HBV）後，所引起的肝臟發炎，也可分為急性或慢性，其傳染途徑主要是血液或體液接觸。HBV是一種DNA病毒，病人可以透過抽血檢驗血清中的HBV DNA，了解HBV是否有活化及病毒量的多寡。

請繼續往下閱讀...

當HBV病毒進入肝臟細胞長存後，其中有40%會形成慢性B型肝炎，蘇東弘表示，台灣從1986年後出生的嬰兒，都納入B肝疫苗的接種計畫，換句話說，目前超過35歲的人並沒有打過疫苗，且大多數人都沒有病徵，不知道自己是原來是「帶原者」，因此定期檢查、追蹤極其重要。

蘇東弘表示，如果有B肝帶原或慢性B肝，卻沒有好好追蹤和治療，其中有40%發展成慢性B型肝炎，肝臟恐有持續發炎、纖維化、壞死情形；15%-20%會發展成肝硬化，而每年有3%-5%的肝硬化進展成肝癌，蘇東弘接著強調，病程有時不一定是等到肝硬化才會變成肝癌，而是可能會突然跳過肝硬化而直接發現罹患肝癌，肝又是無聲的器官，沒有明顯病徵，因此病友不可忽視B肝對身體的威脅。

迷思一：蚊子叮咬會傳染B肝？

目前沒有直接的證據顯示HBV病毒會透過蚊子叮咬而傳染，但蘇東弘指出，印度的研究顯示，蚊子叮咬造成「瘧疾」的感染率，會隨著蚊子族群的消長而出現季節性的變化，不過HBV感染率在同一個觀察期間卻沒有出現類似的變化；但中國的研究指出，HBV發生率在蚊子好發的濕熱地區較高，動物實驗也發現帶有HBV病毒的蚊子也會傳染給兔子，而孟加拉的研究也顯示睡覺用蚊帳的人，HBV感染率低。

目前台灣有40%-50%的HBV新生感染是「母子垂直感染」，其他則是以體液或親密接觸感染為主，而目前全台疫苗和抗體覆蓋率很高，蚊子的傳染風險也下降許多，因此民眾不需要太過驚慌，但前提最好還是要接種過疫苗。

迷思二：和B肝帶原者共餐、活動、共用器具會被傳染？

蘇東弘再度強調，HBV的主要傳染途徑是血液和體液接觸，一起吃飯和共事的傳染風險非常低，家人有B肝，可不用特地分食、分菜。研究顯示，在常溫下HBV可在乾掉的血液中存活超過一個禮拜，但這種接觸的風險，對於同住家人來說比較高，因此衛福部建議配偶或是同一屋簷下的家人可以施打疫苗，提升保護力。

迷思三：只要不加班、不熬夜，慢性B肝就不會變肝癌？

蘇東弘醫師指出，民眾常常在說「熬夜會爆肝」，這是錯誤觀念，其實不是真的肝會「爆掉」，雖然維持生活作息可以提升身體整體的健康，但對於肝臟的保護和防止病情發展是沒有直接關係的，目前也沒有研究顯示早睡早起，或多睡可維護肝功能或避免慢性B肝的進展，建議B肝病友要積極回診追蹤，民眾千萬不要帶著迷思來照顧身體，否則只會讓病情更加惡化。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 被蚊子叮會染B肝、熬夜會爆肝？ 醫：全錯！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法