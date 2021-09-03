健康醫療網》萬人迷王光輝肝癌病逝 專家揭「常見危險因子」

近日媒體報導棒球名將「萬人迷」-前兄弟總教練王光輝癌逝，據家人透露，王光輝自去年季末檢查即確診肝癌末期。癌症蟬聯39年國人十大死因之首，其中肝癌為癌症死亡率第2位，因為早期患者通常沒有症狀，易被忽略，被發現時大多已是晚期，又稱為沉默的殺手。

近日媒體報導棒球名將「萬人迷」-前兄弟總教練王光輝癌逝，據家人透露，王光輝自去年季末檢查即確診肝癌末期。圖為王威晨歸隊，向父親王光輝追思板獻花致意。（中信兄弟提供）

肝癌早期無症狀 腹痛、疲倦多是晚期

為了自身健康，衛生福利部南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌醫師建議，肝癌高危險群需定期安排檢查，不過由於醫學進步，肝癌治療多元，晚期病人仍可獲得不錯的治療成效，別輕言放棄。而肝癌初期無症狀，當出現腹脹腹痛、疲倦、食慾不振、黃疸、腹水等症狀時往往已是肝癌晚期，因此高危險群應定期篩檢，早期發現早期治療。

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肝癌危險因子 定期檢查避免憾事

洪弘昌院長指出，慢性B、C型肝炎、肝硬化、酗酒、代謝性疾病、長期攝入黃麴毒素及肝癌家族史等皆是肝癌的危險因子。高危險群可以透過定期返診，利用腹部超音波掃描、血液檢查（甲型胎兒球蛋白）來篩檢肝癌；而專科醫師如果為了確診，會視病人情況安排其他影像學檢查，例如核磁共振、電腦斷層或者血管攝影，早期發現、早期治療。

非人人適合手術治療 良好生活習慣減輕肝負擔

洪弘昌院長表示，手術切除是目前最主要及有效的肝癌治療方式，不過並非每個患者都適合手術治療；當患者不適合開刀時，會依個人的病情及腫瘤的狀況來安排射頻燒灼、動脈栓塞、藥物注射、肝臟移植等治療方式。

最後，洪弘昌院長也提醒，平時應規律運動、控制體重、不飲酒、不熬夜、注意營養均衡攝取，減輕肝臟的負擔。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 萬人迷王光輝肝癌病逝 專家揭「常見危險因子」

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