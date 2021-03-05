健康醫療網》養肝聖品鳳梨 營養師：適量補充助肝臟解毒

營養師叮噹提到，鳳梨即是絕佳的養肝水果，它富含維生素B群、C、錳、鐵、鎂等礦物質！

最佳綠葉吳孟達（達叔）日前因肝癌過世，除了演藝圈痛失英才之外，許多從小看他電影長大的影迷更是大呼難過。肝癌向來是台灣人十大癌症的熱門，近年來推廣肝病三部曲（肝病、肝硬化、肝癌）已讓許多民眾重視自身健康，但肝臟的確是沉默的器官，多到晚期才有明顯症狀，治療手段十分有限，但除了肝病為主要大宗之外，營養師叮噹表示，事實上不健康的作息及飲食也會傷害肝臟。

最佳綠葉吳孟達（達叔）日前因肝癌過世，除了演藝圈痛失英才之外，許多從小看他電影長大的影迷更是大呼難過。（資料照）

肝臟四大功能 解毒、代謝、膽汁、凝血

肝臟的四大功能為解毒、代謝、膽汁生成與排泄、凝血功能。營養師叮噹說明，肝臟的解毒功能主要把脂溶性毒素轉變為水溶性，並將其溶於血中，經由尿液或糞便排除；同時肝臟掌管醣類、蛋白質、脂肪、維生素、激素合成代謝及運輸，其中又以醣類儲存代謝及蛋白質合成最為重要；另外製造及分泌膽汁，幫助脂肪消化吸收；還兼製造凝血因子。

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肝功能異常 常見原因為病毒性肝炎

一般人的健檢中都會抽血檢驗肝功能，主要測量血液中的肝酵素（GOT、GPT）、蛋白質和膽紅素等含量，從而評估肝臟或膽道功能，檢測是否出現感染、損傷或炎症。若肝功能數值異常時，應先尋求肝膽胃腸科醫師的意見，營養師叮噹表示，有可能會導致數值異常的原因有常見的病毒性肝炎（B肝、C肝）、脂肪肝、代謝症候群、酒精、藥物、自體免疫疾病。

養肝聖品鳳梨 解毒、抗氧化、助睡眠

在肝臟健康時，應好好保養，其中最重要的就是盡量睡眠充足。飲食上需注意多攝取蔬果、蛋白質，營養師叮噹提到，鳳梨即是絕佳的養肝水果，它富含維生素B群、C、錳、鐵、鎂等礦物質，B群可幫助肝臟解毒，維生素C可抗氧化，幫助消除自由基，錳跟鐵協助人體自行製造抗氧化酵素，鎂更可以幫助睡眠，好好睡覺修護肝臟。

營養師叮噹提到，鳳梨即是絕佳的養肝水果，它富含維生素B群、C、錳、鐵、鎂等礦物質！（資料照）

除了睡眠充足與飲食之外，營養師叮噹提醒，也要注意控制體重避免過胖，減少代謝症候群的威脅；減少精緻糖份攝取，避免脂肪肝；同時避免過度飲酒、少加工醃漬物、避免吃進發霉食物。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 養肝聖品鳳梨 營養師：適量補充助肝臟解毒

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