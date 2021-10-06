健康醫療網》長時間用3C度數暴增！楊勇緯擔任護眼大使關注眼健康

在東京奧運獲得銀牌好成績的柔道男神楊勇緯，除了在賽場上全力以赴，在公益上也十分盡心盡力，近日受邀擔任臺灣防盲基金會護眼大使，熱心和大家分享愛護眼睛的重要性。

疫情期間大量增加了人們3C產品使用的時間，眼睛健康的問題變得更迫切，過度用眼不僅造成近視度數增加，更可能導致相關的眼睛疾病如白內障、視網膜剝離等。在東京奧運獲得銀牌好成績的柔道男神楊勇緯，除了在賽場上全力以赴，在公益上也十分盡心盡力，近日受邀擔任臺灣防盲基金會護眼大使，熱心和大家分享愛護眼睛的重要性。

視障教練具「慧眼」 奧運金牌推護眼衛教

楊勇緯本身視力優良沒有近視，他坦言因為自己投入大量的時間練習柔道，使用手機的時間較少，而且也沒有玩任何手機遊戲，所以較沒有用眼過度的問題，會對於視力保護這麼重視，是因他國中時期的柔道啟蒙教練李青忠，是一位視障教練，是他發現了楊勇緯的柔道潛力，並給他高強度的訓練，師徒倆四處征戰大小比賽，楊勇緯也陪著教練到處參加教練講習，二人感情深厚，楊勇緯深知眼疾患者之苦。

請繼續往下閱讀...

楊勇緯本身視力優良沒有近視，他坦言因為自己投入大量的時間練習柔道，使用手機的時間較少，而且也沒有玩任何手機遊戲，所以較沒有用眼過度的問題！

世界視覺日 呼籲注重愛護眼睛健康

每年10月的第2個星期四，是世界視覺日World Sight Day，由世界衛生組織WHO發起，為呼籲全球重視失明及眼疾議題。護眼大使楊勇緯為臺灣防盲基金會拍攝公益短片，希望藉由自己的影響力呼籲大家注重愛護眼睛健康，也關注偏鄉眼科醫療資源缺乏的情況，支持臺灣防盲基金會到偏鄉進行眼科義診，要大家一起「愛惜視力，讓eye永存！」。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 長時間用3C度數暴增！楊勇緯擔任護眼大使關注眼健康

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法