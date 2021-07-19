健康醫療網》新冠疫情仍嚴峻 實證醫學證實：中醫「三伏貼」可調節免疫系統

新冠肺炎持續延燒，除了現有的支持性療法，有些人開始尋求中醫的輔助治療。

台灣與全世界仍面臨新冠肺炎嚴峻的挑戰，在尚未找到有效並可廣泛運用於所有人的療法下，目前大多只能透過症狀與支持性療法等待病患自己好轉，因而有些人開始轉而尋求中醫的輔助治療。

「疫病」流行期間 中藥材新解方

新冠病毒屬中醫「疫病」的範疇，自古以來，中醫在面對疫病的治療上已累積了豐富的經驗，過去SARS期間，也有許多透過中醫藥來預防及治療的臨床案例。面對新冠肺炎上，透過結合傳統中醫的智慧與現代化科學研究後，中醫藥也漸漸嶄露他的一席之地。

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相關研究顯示，金銀花、紫蘇葉、薄荷、甘草等中藥能夠抑制新冠病毒之活性；「臺灣清冠一號」由黃芩、魚腥草、北板藍根等10種中藥材所組成，能夠有效改善「無症狀期」、「輕症期」患者的病症，避免惡化轉為重症或危重症，並能幫助恢復期肺功能的康復；許多國內外的研究也證明，在現階段的治療方針下，結合中醫藥作為輔助治療，對於病患的治療成效上有著加分的效果。

中藥溫和調理 穴位加強順通

除中藥外，中醫還有許多方法可用於幫助提升防護力，如「三伏貼」正是其中之一。三伏貼療法屬中醫外治法中的「穴位敷貼療法」。實證醫學證實，三伏貼可誘發局部免疫反應，進而達到調節整體免疫系統功能的效果，對於過敏性鼻炎、氣喘及慢性阻塞性肺病等肺部疾病之療效尤其顯著。

醫學證實，「三伏貼」可誘發局部免疫反應，進而達到調節整體免疫系統功能的效果，對於過敏性鼻炎、氣喘及慢性阻塞性肺病等肺部疾病之療效尤其顯著。圖為示意圖。（資料照）

三伏貼時節到 治過敏增體魄

「三伏貼」可用於治療易感冒體質、慢性支氣管炎、蕁蔴疹、異位性皮膚炎，小兒遺尿、四肢冰冷、消化功能紊亂（容易腹瀉）等疾病。例如：呼吸道在中醫中屬「肺」之範疇，肺主氣衛外，與免疫力、防護力有很大的關係。

「肺氣虛」的人通常有易神疲乏力、反覆咳嗽流清涕、容易感冒，甚至一感冒就會容易造成肺炎等表現，可以透過三伏貼敷貼於特定俞穴，可以達到溫陽利氣、驅散內邪之功效。

本文經授權轉載自健康醫療網：新冠疫情仍嚴峻 實證醫學證實：中醫「三伏貼」可調節免疫系統_

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