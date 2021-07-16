健康醫療網》世衛沒有反對疫苗混打 尊重疫苗到貨情形及各國研究

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，世衛沒有建議可以混打，也沒有說不可以，世衛都尊重疫苗到貨情形與各國混打研究。

近期有外媒報導，世界衛生組織的專家（Soumya Swaminathan）建議勿混打不同疫苗可能會變成危險趨勢。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於昨（15日）表示，世衛沒有建議可以混打，也沒有說不可以，世衛都尊重疫苗到貨情形與各國混打研究。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於昨（15日）表示，世衛沒有建議可以混打，也沒有說不可以，世衛都尊重疫苗到貨情形與各國混打研究。（指揮中心提供）

世界衛生組織 尊重疫苗到貨與各國研究

在全球疫苗短缺狀況下，都有採用不同廠牌情形，目前國內雖未開放混打疫苗，對於台灣未來是否有機會效法進行混打疫苗。張上淳於14日提到，混打建議有疫苗諮詢小組委員在內詳盡討論，未來會需要更多科學證據證實，並送交專家小組達共識，才會考慮實施該施打模式。

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世界衛生組織 沒有建議不能混打

對於世衛專家提到不建議混打的說法，羅一鈞解說，世界衛生組織沒有建議不能混打，也沒有建議可以混打，所以世衛的建議是按照目前一般標準的方式，第一劑施打什麼，第二季就施打什麼，但是尊重各國依據的既疫苗到貨的情形，以及可能各國內部有疫苗混打的小研究結果，並沒有反對有些國家可能做混打的動作。

台大醫院開展混打研究 預估三個月結果出爐

羅一鈞補充，台大醫院已開始在展開混打的院內小規模研究，可能需要兩、三個月之後會有結果，希望有些本土的實證之後，屆時希望再提供關混打的有效性與安全性的數據，來作國內政策改變的一個參考。

本文經授權轉載自健康醫療網：世衛沒有反對疫苗混打 尊重疫苗到貨情形及各國研究_

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