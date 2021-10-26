健康醫療網》醫療升載、支援花博疫苗 北市聯醫基層：身心俱疲

北市聯醫工會接獲大量會員申訴，因應花博所需人力造成各種亂象，嚴重影響常規醫療運作，使全體同仁身心俱疲。

第 12 期疫苗開打，臺北市「疫苗量能不足」惹議，民眾搶不到疫苗預約，怨聲 載道、人心惶惶，而醫院正因為疫情趨緩而逐步「醫療升載」、人力正缺乏，與此同時，疫情導致的採檢站防疫班仍需人力維持運作、公費流感疫苗也正開打，醫院尚未站穩腳步回歸常態運作，此時加上花博 covid-19疫苗任務，北市聯醫工會接獲大量會員申訴，因應花博所需人力造成各種亂象，嚴重影響常規醫療運作，使全體同仁身心俱疲。

護病比加倍 工作爆量

北市聯醫工會接獲會員申訴指出，因應花博所需人力，某病房護理人力直接縮減至七成，護病比由 1:10 直升至1:15，照護品質與病人安全只能跟著打折。在門診單位，由於花博疫苗業務不斷擴大，抽走人數越來越多，為此一週內變更班表三次以上，每次變更人力都更緊縮，影響工作安排。有專科護理師表示，臨時被要求支援花博，只好把治療到一半的病患託付給同事。

請繼續往下閱讀...

北市聯醫工會接獲會員申訴指出，因應花博所需人力，某病房護理人力直接縮減至七成，護病比由 1:10 直升至1:15，照護品質與病人安全只能跟著打折。（資料照）

違法超時加班 強迫支援

支援花博的工時長到難以想像，若是整天支援，交通及著除裝時間都應算工時，7 點準備到 22 點收拾結束，單日工時已經長達 15 小時，嚴重違反勞基法延長工時上限，手部肌肉發炎與針扎等職災案件已陸續發生。

目前北市聯醫仁愛院區頻頻傳出「強迫支援」的狀況，工會嚴正呼籲院方，不論在班表內或外，徵調同仁支援花博必須尊重個人意願，更應立即停止強迫同仁用兼差的方式支援花博疫苗。

長期醫療人力不足 應立即改善

工會向北市聯醫院方呼籲，醫院應務實考量院內員工能承擔的工作量，工會肯定醫院扛起防疫重責的仁心，然而請醫院也同時扛起「保護員工」的雇主責任。

此外，花博疫苗接種站由仁愛院區做整體規劃，然而院區間人力調度慌亂、教育訓練不足、物資設備不足、動線混亂、針扎事件頻傳等，工會已經多次反映， 院方卻遲未改善、漠視基層同仁執業安全，請院方盡速與工會協商。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 醫療升載、支援花博疫苗 北市聯醫基層：身心俱疲

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法