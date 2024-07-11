晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》轉移內部壓力？中共海警船持續騷擾金門

2024/07/11 22:00

◎茜茜

海巡署金馬澎分署調度金門巡防艇（左），以「一對一」平行監控闖入我方限制水域的中國海警船（右）。（海巡署提供）

近期中國海警船頻繁進入金門限制水域，再次引發兩岸緊張關係；7月11日上午4艘中國海警船編隊闖入金門限制水域，金馬澎分署迅速調度巡防艇「1對1」應對，此次事件是今年第31次中國海警船侵擾金門水域；本文將探討中共海警船編隊侵擾金門水域的背景和原因，並分析其可能意圖轉移內部天災引發的社會壓力。

中共海警船侵擾金門水域的背景

中共海警船多次進入金門限制水域，背後的背景複雜且多層次。首先，金門地區靠近中國大陸，是兩岸歷史、政治、軍事上的敏感區域，金門是中華民國（台灣）的一部分，但其地理位置靠近中國福建省，容易成為中共展示武力和威脅的目標，這種頻繁的侵擾行為，顯示了中共對於控制和影響台灣的強烈企圖心。

中共海警船侵擾的戰略意圖

中共海警船多次進入金門水域，可能是為了達成多重戰略目標。首先，這種行為可以測試台灣的應對能力和反應速度。其次，中共可以通過這些行動，向國內外展示其對台灣的強硬立場，進一步強化「一個中國」政策。這些侵擾行為也可以被視為一種心理戰術，試圖削弱台灣民眾和國際社會對台灣安全的信心。

內部壓力的轉移策略

中共可能利用這些海警船的行動，轉移國內面臨的天災和社會壓力。近期，中國多地遭遇洪水、地震等天災，加上經濟下行壓力，社會不穩定因素增加。通過在台灣周邊製造緊張局勢，中共可以轉移國內公眾的注意力，將民眾焦點從內部問題轉移到外部「威脅」，以鞏固其政權穩定。

台灣與國際社會的應對措施

面對中共的頻繁侵擾，台灣需要採取多方面的應對措施。首先，提升海巡和軍事力量的監控和反應能力，確保在每次侵擾事件中都能迅速有效地應對。其次，加強與國際社會的合作，特別是與美國、日本等國家的軍事和外交協調，獲得更多國際支持和關注。同時，台灣應該積極參與國際組織和活動，提升其國際影響力，形成對中共行為的國際壓力。

展望未來的兩岸關係

中共海警船的頻繁侵擾行為，預示著兩岸關係將繼續面臨嚴峻挑戰。未來，台灣需要在國防和外交方面進一步加強，以應對中共日益增強的威脅。同時，台灣應該繼續推動內部改革和經濟發展，提高國內民眾的生活水平和幸福感，以增強國家的整體實力。國際社會也應該認識到台灣在亞太地區的重要地位，加強與台灣的合作，維護地區和平與穩定。

中共海警船頻繁侵擾金門水域，反映了其對台灣的強硬立場和多重戰略意圖。這種行為不僅加劇了兩岸緊張關係，也可能是中共轉移內部壓力的策略之一。台灣需要加強國防和外交應對，同時尋求國際支持，以維護自身安全和地區穩定。未來，兩岸關係的發展將取決於雙方的政策選擇和國際局勢的變化。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書