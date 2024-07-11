自由開講》轉移內部壓力？中共海警船持續騷擾金門

◎茜茜

海巡署金馬澎分署調度金門巡防艇（左），以「一對一」平行監控闖入我方限制水域的中國海警船（右）。（海巡署提供）

近期中國海警船頻繁進入金門限制水域，再次引發兩岸緊張關係；7月11日上午4艘中國海警船編隊闖入金門限制水域，金馬澎分署迅速調度巡防艇「1對1」應對，此次事件是今年第31次中國海警船侵擾金門水域；本文將探討中共海警船編隊侵擾金門水域的背景和原因，並分析其可能意圖轉移內部天災引發的社會壓力。

中共海警船侵擾金門水域的背景

中共海警船多次進入金門限制水域，背後的背景複雜且多層次。首先，金門地區靠近中國大陸，是兩岸歷史、政治、軍事上的敏感區域，金門是中華民國（台灣）的一部分，但其地理位置靠近中國福建省，容易成為中共展示武力和威脅的目標，這種頻繁的侵擾行為，顯示了中共對於控制和影響台灣的強烈企圖心。

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中共海警船侵擾的戰略意圖

中共海警船多次進入金門水域，可能是為了達成多重戰略目標。首先，這種行為可以測試台灣的應對能力和反應速度。其次，中共可以通過這些行動，向國內外展示其對台灣的強硬立場，進一步強化「一個中國」政策。這些侵擾行為也可以被視為一種心理戰術，試圖削弱台灣民眾和國際社會對台灣安全的信心。

內部壓力的轉移策略

中共可能利用這些海警船的行動，轉移國內面臨的天災和社會壓力。近期，中國多地遭遇洪水、地震等天災，加上經濟下行壓力，社會不穩定因素增加。通過在台灣周邊製造緊張局勢，中共可以轉移國內公眾的注意力，將民眾焦點從內部問題轉移到外部「威脅」，以鞏固其政權穩定。

台灣與國際社會的應對措施

面對中共的頻繁侵擾，台灣需要採取多方面的應對措施。首先，提升海巡和軍事力量的監控和反應能力，確保在每次侵擾事件中都能迅速有效地應對。其次，加強與國際社會的合作，特別是與美國、日本等國家的軍事和外交協調，獲得更多國際支持和關注。同時，台灣應該積極參與國際組織和活動，提升其國際影響力，形成對中共行為的國際壓力。

展望未來的兩岸關係

中共海警船的頻繁侵擾行為，預示著兩岸關係將繼續面臨嚴峻挑戰。未來，台灣需要在國防和外交方面進一步加強，以應對中共日益增強的威脅。同時，台灣應該繼續推動內部改革和經濟發展，提高國內民眾的生活水平和幸福感，以增強國家的整體實力。國際社會也應該認識到台灣在亞太地區的重要地位，加強與台灣的合作，維護地區和平與穩定。

中共海警船頻繁侵擾金門水域，反映了其對台灣的強硬立場和多重戰略意圖。這種行為不僅加劇了兩岸緊張關係，也可能是中共轉移內部壓力的策略之一。台灣需要加強國防和外交應對，同時尋求國際支持，以維護自身安全和地區穩定。未來，兩岸關係的發展將取決於雙方的政策選擇和國際局勢的變化。

（作者為研究生）

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