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自由共和國》姜皇池／中國漁船侵門踏戶，海巡進退失據？

2024/03/17 05:30

金門水域事件翻覆的中國快艇。（讀者提供）

姜皇池／台大國際法教授

三月六日苗栗外海六浬處，發現三艘未經許可闖入禁止水域的中國漁船，不僅非法捕魚，甚至破壞我國漁民布設的漁網。對此，海巡署表示：曾調派第三海巡隊PP-10035艇冒著風力，出港查緝。但航程中卻又因海象惡劣，有航安顧慮，不得不返航待命。儘管如此，海巡署仍「全程雷達監控」，並調派大型艦進行處置，但「大型海巡艦抵達，對方不見蹤影」！

既是全程監控，然以大艦前往執法，竟不見蹤影，不知海巡如何自圓？恰巧又逢金門水域事件不久，不免讓國人對海巡守護台灣周邊海域能力有所質疑。金門水域案件或對本案有所影響，但實無庸將其與本案混淆，就個人長年對海巡的觀察，謹提幾點淺見，供國人鑒察。

首先，海域執法端賴對艦艇的適當操控，始得順利執法，故亦深受天候自然環境的影響，而現今海巡執法能力，受海象嚴重限制，亦早已為中國漁民所知悉。眾人或誤以為，本案是中國漁船穿越領海從事違法工作之特例，事實不然，凡關心海域執法人士皆知，新竹外海、彭佳嶼海域及澎湖水域等，眾多屬於我國禁止與限制水域，常有中國船舶身影。此等漁船有時以船團方式、有時則是單打獨鬥，然皆偏好於東北季風、海象差之時候活動，而之所以如此，乃是對岸漁民廣知台灣海巡執法能力，會因天候惡劣無法出勤、或縱能出勤，限於裝備，僅能目送中國漁船離去，美言為「有效驅離」。前者就是本案一百噸級船艦的困境寫照，後者則為大型艦艇對中國漁船僅具有限執法選項限制的結果。無論是前者，亦或為後者，皆是陳疴舊疾，但每每事發之後，檢討基層，然後置之不理，重複發生。

第二、造艦設計與政策明顯無法遂行《海岸巡防法》第十三條之宗旨，部分海巡艦艇，本即不利於海域執法。海巡署成立之際，參考日本《海上保安廳法》第五條，特別在《海岸巡防法》第十三條規定：「海巡機關執行職務得配置設備與性能合適之艦艇」。儘管國人關注周邊海域事務，海巡署亦能接連擴大編裝，然此等擴編船艦，能否應對台灣周邊海域惡劣氣候與執法環境，卻從未進行科學驗證，以期能逐次調整設計與改進！以六百噸沱江艦為例，原本就不適合執法，論者亦多次呼籲，倘有作戰需求，應由海軍建造為妥，或是建造如嘉義艦構型船艦，既可於惡劣天候航行，亦可平戰轉換，如今目睹海巡署因應小小越界漁船，竟僅能目送歸帆，無能作為，縱有多艘六百噸大艦，面對七到八級浪，僅可港中避浪，龜縮靜泊，以策航安，令人不免噓唏。

最後，海巡基層為國人守護海洋權益、保障漁民賴以生存的海洋環境，然在歷經金門事件後，不知是否將會因此而畏首畏尾，發生寒蟬效應？是以如何讓我們第一線海巡人員，仍能持續勇於任事、振奮士氣無乃重中之重，更期待海巡署在提供優化裝備及合適船艦後，能於必要時妥適且謹慎使用裝備，達成打擊不法，保家衛民的職責。

金門事件顯示海巡值勤管理問題，而苗栗外海事件則從另一面向凸顯出海巡艦艇執法能力之困境，海委會主委曾裁示：針對「精進執勤裝備」及「強化執勤管理」等面向，評估研議成立策進小組，以改善執法環境、優化執勤裝備。期盼此次策進小組能徹底檢視，讓國人於面臨中國步步進逼的海域灰區作戰中，擁有可依賴的海巡機關。

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