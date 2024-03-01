晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》海巡國際合作應加速推展

2024/03/01 05:30

中國一艘「三無船舶」闖入金門禁限制水域，在我方海巡船艇驅離過程時翻覆造成二死事件，發生至今超過兩星期，事態未朝緩和方向。箇中原因，在於中共全歸咎民進黨政府，還意圖導向政治事件。中國國台辦前天再度批評，台灣方面在翻覆事件「隱瞞、撒謊、誤導」。然而，相較我方積極善後的誠意態度，中國則無端指控，反而更像在掩蓋其無力處理，或放任這類「無船名、無船舶證書、無船舶港登記」的三無船舶流竄於台海之間，嚴重影響兩邊真正合法船民的權益。我方定調此事為海上執法事件，後續處置，不隨其政治意圖起舞。另外，針對中國妄稱金門無禁限制水域，藉機否定我方具有管轄權，政府則應及早因應，防範其藉此常態化置入「釣魚台模式」。

從事件的發展，外界也看到中國操弄認知戰的軌跡。二月十四日發生翻覆意外，中國國台辦當天即批評「粗暴、惡性」，十六日「微博」出現假公文指我方海巡隊長是為生意「下狠手」。十八日中國海警聲明說要執法巡查，官媒也指兩岸同屬一中，不存在禁止水域；十九日解放軍背景的海峽之聲，指控總統當選人賴清德、打擊台灣獨立等，將此事升高為反台獨。然而，三無船舶翻船連結反台獨，過於牽強。但自此中方攻擊分貝提高，台灣協力的政論節目、名嘴，也跟著攻訐民進黨政府。二十日中共的人民日報批民進黨荒誕冷血，還指台灣不承認九二共識。不過，中方上綱上線，扯入九二共識，才顯得荒誕。此外，中國央視二十日晚間「台灣方面要給一個明確交代」新聞，流量一．七億，衝上熱搜第一名，報導媒體僅十五家，更看出人為操作的痕跡。

到了廿三日，台灣有媒體配合訪問死者家屬，指控海巡撒謊，報導內容轉至中國環球網、微博。還有協力者要辦遊行，抗議政府並要求道歉、賠償。中共硬的一手也在當天出招，東部戰區發布海報「回家」，圖示的金門周圍有中共海警船，空中有戰機，恫嚇意味明顯。廿四日，中共機艦在金門周邊出現，廿五日，中媒進一步放話海警船出動艦艇編隊，說要警戒護漁。值得注意的是，中媒另釋放訊息，指編號二二○二艦與二二○三艦，從釣魚台調往金門，並誇稱這兩艦艇的噸位除具壓倒性優勢，過去在釣魚台執行任務，與日本海上保安廳船艇有過對抗，經驗豐富，因此，「教訓台灣海巡不是問題」。

中國在東海長期進行騷擾，尤其在日本稱為尖閣群島的釣魚台列嶼海域，日中雙方更多次交手。自二○一二年以來，中國船隻增加在該海域的航行，根據日本海上保安廳去年中公布的海上保安報告，二○二二年在尖閣諸島周邊毗連區確認中國海警船活動，共三三六天，創下歷年最高紀錄。經推算中國海警局所屬的大型船隻已達一五七艘，十年來增加四倍。中國船艦不僅入侵領海，並試圖接近日本漁船，刻意進行挑釁。日方近期公布，二月四日，繼續有四艘中國海警船進入該海域。日本的因應作法，不外嚴密監控與對外揭露，展現主權的行使。另外，中國在南海的行徑日顯粗暴，包括近期在具有主權爭議的黃岩島附近海域，中國海警船試圖攔阻向漁民運送物資的菲律賓政府船隻，這是近兩週內發生的第二起類似事件。菲律賓總統小馬可仕指出，中國軍艦現蹤菲國海岸附近海域「令人擔憂」。由此看到，中國在東海、台海及南海等海域的擴張模式，有其雷同之處，均為典型的灰色地帶壓迫手法。

中國這次利用金門海巡事件擴大事端，國內外專家警示，事故發生數日後，中國的相關作為出現政治升級，包括派遣更多艦艇進入金廈水域，且有中方海警人員對我們合法旅遊船進行登檢，都是過去罕見的行為，凸顯北京當局正在操弄該事件，推進所謂「切香腸」方式，試圖蠶食台灣主權。這樣的騷擾，預期在民進黨總統當選人賴清德五二○正式就職前，仍會持續發生。美國雖已經公開敦促中方自制，莫要破壞台海現狀。但政府也必須有更積極性行動，包括借鑑日本及菲律賓的處置方式，以及情資交換，乃至尋求美國等理念相近國家的協助，擴大海巡在國際合作的能量，並就如何針對中國的灰色地帶行為，採取與相關國家一致的因應作為，從個別面對侵擾威脅，進一步尋求與多國合力，共同抗衡中國的威權擴張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書