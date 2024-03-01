社論》海巡國際合作應加速推展

中國一艘「三無船舶」闖入金門禁限制水域，在我方海巡船艇驅離過程時翻覆造成二死事件，發生至今超過兩星期，事態未朝緩和方向。箇中原因，在於中共全歸咎民進黨政府，還意圖導向政治事件。中國國台辦前天再度批評，台灣方面在翻覆事件「隱瞞、撒謊、誤導」。然而，相較我方積極善後的誠意態度，中國則無端指控，反而更像在掩蓋其無力處理，或放任這類「無船名、無船舶證書、無船舶港登記」的三無船舶流竄於台海之間，嚴重影響兩邊真正合法船民的權益。我方定調此事為海上執法事件，後續處置，不隨其政治意圖起舞。另外，針對中國妄稱金門無禁限制水域，藉機否定我方具有管轄權，政府則應及早因應，防範其藉此常態化置入「釣魚台模式」。

從事件的發展，外界也看到中國操弄認知戰的軌跡。二月十四日發生翻覆意外，中國國台辦當天即批評「粗暴、惡性」，十六日「微博」出現假公文指我方海巡隊長是為生意「下狠手」。十八日中國海警聲明說要執法巡查，官媒也指兩岸同屬一中，不存在禁止水域；十九日解放軍背景的海峽之聲，指控總統當選人賴清德、打擊台灣獨立等，將此事升高為反台獨。然而，三無船舶翻船連結反台獨，過於牽強。但自此中方攻擊分貝提高，台灣協力的政論節目、名嘴，也跟著攻訐民進黨政府。二十日中共的人民日報批民進黨荒誕冷血，還指台灣不承認九二共識。不過，中方上綱上線，扯入九二共識，才顯得荒誕。此外，中國央視二十日晚間「台灣方面要給一個明確交代」新聞，流量一．七億，衝上熱搜第一名，報導媒體僅十五家，更看出人為操作的痕跡。

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到了廿三日，台灣有媒體配合訪問死者家屬，指控海巡撒謊，報導內容轉至中國環球網、微博。還有協力者要辦遊行，抗議政府並要求道歉、賠償。中共硬的一手也在當天出招，東部戰區發布海報「回家」，圖示的金門周圍有中共海警船，空中有戰機，恫嚇意味明顯。廿四日，中共機艦在金門周邊出現，廿五日，中媒進一步放話海警船出動艦艇編隊，說要警戒護漁。值得注意的是，中媒另釋放訊息，指編號二二○二艦與二二○三艦，從釣魚台調往金門，並誇稱這兩艦艇的噸位除具壓倒性優勢，過去在釣魚台執行任務，與日本海上保安廳船艇有過對抗，經驗豐富，因此，「教訓台灣海巡不是問題」。

中國在東海長期進行騷擾，尤其在日本稱為尖閣群島的釣魚台列嶼海域，日中雙方更多次交手。自二○一二年以來，中國船隻增加在該海域的航行，根據日本海上保安廳去年中公布的海上保安報告，二○二二年在尖閣諸島周邊毗連區確認中國海警船活動，共三三六天，創下歷年最高紀錄。經推算中國海警局所屬的大型船隻已達一五七艘，十年來增加四倍。中國船艦不僅入侵領海，並試圖接近日本漁船，刻意進行挑釁。日方近期公布，二月四日，繼續有四艘中國海警船進入該海域。日本的因應作法，不外嚴密監控與對外揭露，展現主權的行使。另外，中國在南海的行徑日顯粗暴，包括近期在具有主權爭議的黃岩島附近海域，中國海警船試圖攔阻向漁民運送物資的菲律賓政府船隻，這是近兩週內發生的第二起類似事件。菲律賓總統小馬可仕指出，中國軍艦現蹤菲國海岸附近海域「令人擔憂」。由此看到，中國在東海、台海及南海等海域的擴張模式，有其雷同之處，均為典型的灰色地帶壓迫手法。

中國這次利用金門海巡事件擴大事端，國內外專家警示，事故發生數日後，中國的相關作為出現政治升級，包括派遣更多艦艇進入金廈水域，且有中方海警人員對我們合法旅遊船進行登檢，都是過去罕見的行為，凸顯北京當局正在操弄該事件，推進所謂「切香腸」方式，試圖蠶食台灣主權。這樣的騷擾，預期在民進黨總統當選人賴清德五二○正式就職前，仍會持續發生。美國雖已經公開敦促中方自制，莫要破壞台海現狀。但政府也必須有更積極性行動，包括借鑑日本及菲律賓的處置方式，以及情資交換，乃至尋求美國等理念相近國家的協助，擴大海巡在國際合作的能量，並就如何針對中國的灰色地帶行為，採取與相關國家一致的因應作為，從個別面對侵擾威脅，進一步尋求與多國合力，共同抗衡中國的威權擴張。

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