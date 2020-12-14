健康醫療網》微波爐加熱食物有害健康？專家教你正確使用

周志輝教授建議，加熱前應注意標示資訊，可參考容器底部或外包裝標示的耐熱溫度、微波符號及材質標示等，確認可否微波，並依材質特性正確使用，避免過度加熱而超過塑膠材質的耐熱溫度。

食藥署提醒，加熱後容器若有變形，表示塑膠結構已產生變化異常，應避免繼續使用。

微波食品方便又美味，但微波食品的包裝容器可以直接微波加熱嗎？你知道該如何正確地微波加熱食品嗎？食品藥物管理署（下稱食藥署）特地邀請國立中興大學食品暨應用生物科技學系周志輝教授，為大家分享微波食品加熱的訣竅。

確認容器材質 加熱後變形應避免使用

周志輝教授建議，加熱前應注意標示資訊，可參考容器底部或外包裝標示的耐熱溫度、微波符號及材質標示等，確認可否微波，並依材質特性正確使用，避免過度加熱而超過塑膠材質的耐熱溫度。

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食藥署提醒，加熱後容器若有變形，表示塑膠結構已產生變化異常，應避免繼續使用。

可微波塑膠容器多以PP為主 耐熱性較好

周志輝教授說明，一般而言，可微波塑膠容器多以PP（聚丙烯，三角形的塑膠材質回收辨識碼會註記為5號）材質製作，PP與其他塑膠材質相比耐熱性較好，適合在微波加熱時使用，其他如1號PET、3號PVC、4號LDPE等塑膠則通常耐熱溫度會比較低一些；而同樣名稱有「膠」的矽膠容器，耐熱溫度遠高於塑膠，一般來說，作為微波容器是安全的。

「突沸」易使人燙傷 加熱前攪拌、留空隙能預防

此外，也要避免將水微波加熱過久，也不要裝太滿；周志輝教授指出，因水微波後在杯碗中看似平靜，但取出時可能會突然沸騰，這樣現象稱為「突沸」，容易使人燙傷，建議加熱前可先稍微攪拌，或者在杯中放入木製攪拌棒等。

食藥署提醒，為了避免加熱產生的水蒸氣導致容器爆開，建議可以在容器包材上預留讓水蒸氣逸散的孔隙或小洞。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 微波爐加熱食物有害健康？專家教你正確使用

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