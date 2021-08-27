健康醫療網》不運動、少喝水小心「大腸憩室」！這些常見症狀你中招了嗎？

大腸憩室大部分是沒有症狀的，患者多為透過大腸鏡診斷而來，若憩室發炎的話會導致腹痛、腹脹、便秘、腹瀉並伴隨著發燒等症狀。

38歲的張先生因右下方腹痛，而至醫院急診室就醫，經電腦斷層檢查，診斷為結腸憩室發炎，並懷疑有破裂的情形，直腸外科醫師與患者討論後，立即手術，術後張先生恢復良好，健康出院。

導致大腸憩室原因多 40歲成人身上易發現

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嘉榮直腸外科江世偉醫師表示，大腸憩室疾病是一種常見的情況，大腸憩室指的是從腸壁膨出的囊狀小泡，從大腸鏡來看憩室的話，就像是一個凹陷的地方。在40歲左右的成人，大約有四成會有憩室的存在；到了80歲，則會增加到六成。

然而，大腸憩室的病因被認為是多種因素的影響之下造成，包含環境因素、基因因素，另外大腸腸壁結構、飲食習慣（低纖維攝取、維他命D缺乏）、肥胖、抽菸及生理活動都有相關，不過真正的原因還不甚清晰。

大腸憩室無症狀 腹痛、呼吸喘快就醫

大腸憩室大部分是沒有症狀的，患者多為透過大腸鏡診斷而來，若憩室發炎的話會導致腹痛、腹脹、便秘、腹瀉並伴隨著發燒等症狀。江世偉醫師指出，若是病情嚴重者導致腸道穿孔，則會有瀰漫性腹痛、肩膀疼痛或者是呼吸喘等症狀，必須提高警覺。

治療大腸憩室 對症下藥才有用

江世偉醫師分享，急性憩室炎分成非複雜性（Uncomplicated）以及複雜性（Complicated）。非複雜性的病患通常採採保守治療，包含禁食禁水、抗生素及靜脈輸液補充，等病況好轉後，可逐步喝水進食，病患平均住院日約為7-14天；而複雜性憩室炎則多為出現腹內膿瘍、廔管、腸阻塞、出血或穿孔症狀，依病人狀況需進行引流或是手術處置，醫師會與病人討論最適宜的處理方式。

減低憩室發炎發生 4招快點學

最後，江世偉醫師提供四種建議來助減低憩室發炎的發生：

一、 規律運動的習慣：規律運動能增進腸道蠕動，並且減少大腸壁的壓力。

二、 高纖維食物攝取：多吃蔬菜水果，讓大便能夠快速通過大腸，降低憩室發炎機率。

三、 多喝水：纖維需要大量的水分讓大便在腸道裡作用，若是水分攝取不足，吃進去的纖維反而造成便秘的情況。

四、 戒菸：戒菸據統計資料會降低憩室炎的發生率

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 不運動、少喝水小心「大腸憩室」！這些常見症狀你中招了嗎？

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