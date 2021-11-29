健康醫療網》 中風偏癱手無法自主 「動態副木」助恢復功能

中風之後的患者，經常會面臨到身體半側癱瘓，由其是手部肢體控制困難，導致生活上諸多不便。因為肢體僵硬、手指頭緊握蜷曲狀態，經常讓患者感到無力與沮喪，對此，職能治療師指出，這類型的患者可以配置「動態副木」來促進手部功能的恢復。

中風之後的患者，經常會面臨到身體半側癱瘓，由其是手部肢體控制困難，導致生活上諸多不便。因為肢體僵硬、手指頭緊握蜷曲狀態，經常讓患者感到無力與沮喪，對此，職能治療師指出，這類型的患者可以配置「動態副木」來促進手部功能的恢復。

中樞神經、周邊神經疾病 易致手部無法自主活動

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衛生福利部南投醫院賴士鋐職能治療師表示，中樞神經疾病（如中風、腦外傷、腦性麻痺、脊髓損傷等）及周邊神經疾病（如臂神經叢拉傷、假日症候群、橈神經受損等），常見手部無法自主手指張開動作，而動態副木可有效輔助患側手腕手指伸展伸直，誘發主動動作、輔助手部運動功能並可作為居家訓練使用，協助日常生活功能演練。

衛福部南投醫院針對中風造成手部肢體控制困難的患者，透過「動態副木」進行復健。（南投醫院提供）

動態副木 有助預防、矯正關節變形

賴士鋐職能治療師說明，動態副木由靜態的基座和有彈性的結構所組成，彈性結構可輔助手部做被動或主動動作，並且能在做動作的過程中提供阻力，針對縮短的肌腱提供牽拉（牽拉可以使肌張力正常化，維持或增加軟組織的可延展性，減輕攣縮造成的疼痛并改善功能），幫助關節正確擺位，預防或矯正變形；且文獻回顧顯示，應用在中風及手部屈肌及伸肌腱受損患者上，能促進手功能的恢復。

配合復健計畫 提升治療成效

在職能治療師協助下穿戴動態副木之後，賴士鋐職能治療師提醒，患者應配合復健科所設計安排的復健計畫進行復健練習，職能治療師會依據患者的狀況，適時的規劃與調整，遵循正確而且有幫助的復健方式，相信能夠提升復健成效的。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 中風偏癱手無法自主 「動態副木」助恢復功能

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