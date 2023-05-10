自由開講》加拿大對中共戰狼開出第一槍！

◎康駿銘

中國騷擾加拿大民選議員莊文浩在香港的家屬，如同筆者日前在《自由開講》投書中提到，連同長期以來在加拿大的所作所為等，早已觸怒不少加拿大人，因此加國政府很可能作出對華強硬的立場來回應事件。加拿大外長趙美蘭（Melaine Joly）在5月8日宣佈，將中國駐多倫多總領事館領事趙巍列為「不受歡迎人物」（persona non grata），並驅逐其出境。而中國外交部也宣佈驅逐加拿大駐上海總領事館領使甄逸慧（Jennifer Lalonde）作為「同等反制」。

加拿大外長趙美蘭（Melaine Joly）在5月8日宣佈，將中國駐多倫多總領事館領事趙巍列為「不受歡迎人物」（persona non grata），並驅逐其出境。（報社合成／美聯社、加拿大僑社）

加拿大對戰狼外交開出第一槍，不但意味著加拿大將跟隨鄰國兼盟友美國的對中立場，也反映加拿大國會裡的反中情緒因此事而快速升溫。而早在兩個月前，多倫多中國裔議員董晗鵬，涉嫌與駐當地中國領事館商討有關延後釋放被中國政府脅持的外交人質一事，也已經成為一種對中國問題的警示。下議院對莊文浩形成了跨黨派的支持，並對首相（總理）杜魯道（Justin Trudeau）所屬的加拿大自由黨，其在這種外國干預加國內政及民主的惡行上一再避重就輕的態度、及魯多處理中國干預相關問題的不積極性表示不滿，並對政府的不透明度表示質疑。

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加拿大國會議員莊文浩是中國香港與荷蘭混血，近日加國媒體爆料，中國外交官竟透過恐嚇他遠在香港的親屬企圖影響莊文浩立場，引起軒然大波，歷經連日爭議，加國終於宣布驅逐這名外交官。（路透社）

隨著加拿大華裔人口的增長，中國的滲透對加拿大內政及民主所造成何等干擾的問題，自上屆選舉起已經受到媒體及選民的關注。而加拿大各省即將在今年陸續舉行選舉，中國這種流氓外交態度很可能真的間接影響了這場選舉 — 把選票推往對中強硬的一方。目前加拿大聯邦公共安全部長馬守諾（Marco Mendicino）也在就由多個民間團體發起的《外國代理人登記法》進行公眾立法諮詢，要求收受外國政府利益進行遊說的人士或團體須申報及登記，否則將面臨刑責。法案旨在提高透明度及問責性，在去年的民調顯示獲近九成加拿大人支持。中國一邊廂布積極干預他國內政，以自由損自由、以民主損民主，同時又在香港、維吾爾等普世價值問題、台海問題上指控「外國勢力」干預，這種雙重標準及目中無人的態度，正是中國在全球觸犯眾怒的主因。加拿大對中國戰狼開的一槍，相信也將打響民主自由陣營對中強硬的外交戰爭。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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