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自由開講》環境部升格 開啟環境永續新篇章

2023/05/10 10:05

曾志評

立法院會於昨（9）日三讀通過環境部組織法，歷經超過20年以上的討論與協調，環保署終於在今日升格為環境部，在既有的環境保護基礎下，組織升格、治理升級，未來將投入更多人力與資源，接軌國際氣候變遷與資源循環等重要環保議題，任重而道遠，開啟臺灣環境永續的新篇章，也請全國民眾持續關心環保，共同維護我們的生活環境，攜手邁向永續生活。

立法院會昨（9）日三讀通過環境部組織法，環保署長張子敬表示，能夠見證環境部成立「很激動」，力拚年底完成環境部及下屬機關4署1院的掛牌工作。 （資料照）

行政院組織改造歷程從上個世紀到這個世紀，面對全球環境變化，環保署曾是以「環境資源部」作為組織改造規劃方案，也曾歷經多年的跨部會討論與民間團體建言，在強調環境治理的本質、考量部會權責運作的折衷及升格的迫切性等面向，去（111）年行政院拍板規劃將環保署改制為「環境部」，這是一個在面對全球環境迫切危機的時代中所做的不容易的決定，尤其為了達到2050淨零排放目標以及因應極端氣候可能造成的危害，期能透過環境部升格，更有制度、人力、物力、資源、經費，加速推動環境治理升級工作，在最短的時間內讓各項政策研擬、業務執行、權責分工、協調整合等面向儘速到位，持續精進，這是一項大工程，實有賴首任環境部部長以最具前瞻及國際觀的思維，讓我國環境治理工作做得更好、更加完善。

環境部升格後，將掌理9大事項，除了環境影響評估、空氣品質改善及水體品質保護外，將設立氣候變遷署、資源循環署、環境管理署、化學物質管理署、國家環境研究院等三級機關，在組織升格、治理升級的前提下，將透過跨部會分工合作、事權整合、擬定更具上位的環境治理政策與管理機制，不但讓國內企業在面對氣候變遷與環境衝擊的影響下，於遵守各項法規時更能有所依循，降低產業衝擊與可能風險，也能讓國內企業更能適性成長，達到經濟發展與環境治理兼顧的目標，這是我們所樂見的，也是未來環境部必須達成的課題。

過去環保署十分重視民眾對於空氣品質、水質保護、廢棄物管理、回收處理等環保政策的看法，透過民意調查等不同方式能夠多方了解民眾關心的、在乎的、以及仍待加強的環保工作，透過類此方式可以讓政府機關從民眾的角度來思考，擬訂更能解決民眾問題、有效改善污染的環保政策。未來，在環境部升格後，該面對的環境議題更大、可能涉及的影響範圍更廣，在接軌國際氣候變遷與資源循環等重大議題之際，如何能顧及國內企業與民眾的需求與感受，期望能在首任環境部部長領導之下，讓環境部業務在最短時間內步上軌道，真正解決環境問題，才能不負環境部升格的初衷。

身為關心環境永續的你我，在今日環保署升格為環境部的同時，民眾也能持續透過自身方便可行的方式共同參與環境改善，例如旅遊時儘量自行攜帶一次用備品、購買手搖飲料時也能準備環保杯等，也許只是一個小小的行為改變，卻能為我們生活的環境盡一份心力。環境治理需要全民參與，你我都可以為今日環境部升格鼓掌表示鼓勵，更能透過全民監督方式促使環境部加速推動環境治理各項工作，環境改善一刻不停歇，政府與民眾一同攜手，才能共創環境永續新生活，期許我們所身處的地球、我們所在的臺灣，明日的環境能比今日更好，也為後代子孫保留更美好的未來，與大家分享。

關心環保的普通老百姓

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