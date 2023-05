自由開講》我們的下場是什麼？是退守到台灣來

◎一個律師的筆記本

像是「最早跟美國打交道的是國民黨,結果我們的下場是什麼?是退守到台灣來」、「你確定要相信它(美國)嗎?」這種論述,反映了在某些人當中相當普遍的一種觀點。這種觀點的基本架構,大致可以歸結如下:

「因為美國XXXX,害得國府『只能』退守台灣,所以美國不可信。」

這個XXXX的內容,可以自行填入,可以是「援助不力」,可以是「調停失當」,也可以是「喜歡湖南臘肉」之類,都無所謂。反正只是需要一個把失敗歸責於美國的名目,無關宏旨。總之,依照這種觀點,國府在1949年敗給紅朝,是美國人的錯。

這種觀點當然無法成立。

對國府而言,美國提供大批援助,讓國府在日本帝國的兵鋒下免於崩潰,這就已經應該感謝了。至於日帝兵敗之後的事,那是國府自己要去處理。能不能「動員勘亂」,要看國府的本事。美國並沒有義務協助國府統治中國,自然也談不上是美國的責任。

當然,倘若要拉長因果連結來看,可以說美國就東亞大陸的赤化有影響,因為美國把日本帝國打爆,結束了日俄戰爭後「日本駐軍大陸抗衡俄國」的戰略平衡。一旦日本駐軍不復存在,東亞大陸的戰略平衡就勢必會往蘇聯/中共這一方傾斜,再加上中共取得了滿洲國留下的產業資源,國府怎麼可能獨力擋得住?所以說,東亞大陸的赤化,美國人還是有種下前因。

不錯,可以這樣說。

但是國府這一方沒有資格抱怨,原因很簡單:這就是國府實現願望所產生的後果。國府想要日本戰敗?好,美國幫你實現願望。要說日本戰敗之後的局面?那是你的事,請自行處理,不要怪別人。就算是神燈精靈,也沒有義務照顧到這個程度。

世界上有很多人,都沒有能力承擔自己願望實現的後果,國府也不例外。

實際上,國府與其責怪美國,毋寧更應該心存感謝,讓他們還有台灣這塊土地可以落腳。真要說起來,台灣是太平洋島鏈的一環,打贏太平洋戰場的是美國,而不是國府。只要美國有這個意思,大可以對台灣另作安排,讓這塊土地的歷史往另一個方向發展。

倘若如此,國府連這塊安身立命之地都不會有。

圖為美國總統艾森豪(左)於1960年6月18至19日訪問臺北,與蔣中正(右)乘車前往圓山行館途中接受群眾夾道歡迎。(資料照)

這種「另作安排」的前景,是兩蔣1949年前後心頭揮之不去的陰霾。蔣經國在1949年6月18日的日記中,曾經記錄過蔣中正的一段言論:

兩天後,蔣經國又寫下這樣一段文字:

(圖片來源:一個律師的筆記本臉書)

我們知道,蔣中正「極為憂慮」的這件事,後來沒有成為現實。美國還是讓國府在台灣安身立命,並且提供大量的軍事與經濟援助,讓這個輸到風雨飄搖的政治集團,有了另起爐灶的資本。

然而,這個政治集團的後繼者,對於美國卻不怎麼感謝。反而直到今日都還滿懷怨懟,抱怨跟美國打交道的「下場」是「退守到台灣」,仿佛這樣很委屈。

所謂「升米恩,斗米仇」就是這麼回事。

說起來,局面發展至此,要說委屈,也應該是當時的台灣人比較委屈。關於「台灣人會受害」這一點,美國政府裡面有些人其實是知道的。舉例而言,美國資深外交官George F. Kennan在1949年9月28日的日記中就曾經寫下(拙譯):

「我們討論了有關日本和平條約的問題…我不同意我們應該讓我方參與福爾摩沙給中國的正式轉讓,既然我們知道,這只會意味著不公不義,以及接下來幾十年對島上本地人的惡政。」

(“We discussing the problems relating to the Japanese peace treaty… I cannot agree that we ought to make ourselves a party to the formal assignment of Formosa to China, when we know that this means only injustice and misgovernment of the natives of the island for decades ahead.”)