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自由開講》從加國議員家屬騷擾案看中國野蠻邏輯

2023/05/06 17:21

康駿銘

根據外媒報導，加拿大港裔下議院議員莊文浩（Michael Chong）的在港家屬遭受騷擾。莊文浩於2004年代表加拿大保守黨當選下議院議員，目前為保守黨影子內閣外長。2021年初發起針對中國對維吾爾人是「種族滅絕」的議案，獲下議院壓倒性通過，中國外交部當時宣布制裁莊文浩等人，並對其家人進行情報蒐集，而針對莊文浩明顯是為了達致殺一儆百，阻嚇他人採取反中立場。加拿大外相（外長）趙美蘭（梅蘭妮茱莉, Melaine Joly）就此傳召中國駐加大使叢培武表達不滿，並正考慮驅逐中國外交官。北京當然否認事件，反指此事是加拿大「無端污衊抹黑中國駐加領使館正常履職」，是「出於意識形態偏見的政治鬧劇」。

加拿大港裔下議院議員莊文浩。（REUTERS）

中國此舉再次反映出習近平仍然在以數世紀前清帝國的「天朝上國」態度處理外交事務。在去年底G20峰會後「訓話」加拿大民選首相（總理）杜魯多（Trudeau），如今還脅迫民選議員的家屬，姿態儼如把加拿大當作中國的附傭國，自以為可以借自身經貿影響力來在他國境內恣意妄為，甚至透過收買政客、暗中提供資金等方式干預2019及2021年的選舉。這些一連串的事件，以及孟晚舟案期間，中國以「危害國家安全」罪名拘留兩名加國公民超過1000日的「人質外交」等，早已觸怒加拿大人，相信加拿大將加緊腳步跟隨其他西方盟友採取更強硬的對中立場。

近年中國對於異見人士的打壓程度越見嚴重，中國境內的言論監控及肆意濫捕異見者早已是常態，甚至也對已移居或流亡海外的異見人士透過各國的「海外公安局」執行「長臂管轄」。從將港裔示威者抓進駐英領事館毆打等，到這次騷擾港裔加拿大民選議員，都在針對所謂「華裔」的反中人士，這種血統主義猶如納粹主義般危險，遑論還無視他國主權、法治和國際秩序等，盡顯粗暴野蠻。這些事件與近40年前中國國民黨收編黑道進行海外刺殺的江南案，手法及背後邏輯同出一轍。只是，現在中國並不畏怕國際壓力，與流氓講道理、談和平，未免太天真，太一廂情願了。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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