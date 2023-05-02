自由開講》中國人不挺自己人！為何中國人民不願為統一臺灣而參戰？

◎儀安

近日，中國網路熱傳一篇標題為「開戰絕不上戰場也不會讓孩子去」的反戰文，吸引超過327萬人次瀏覽和逾萬人留言論戰，文章內容指出：「說什麼國家有難，人人有責，結果發福利的時候，國家都沒有給同等待遇，誰愛去誰去，反正我不會去，也不會讓我的孩子去。」整篇文章在中國境內掀起熱潮。

近日，中國網路熱傳一篇標題為「開戰絕不上戰場也不會讓孩子去」的反戰文，吸引超過327萬人次瀏覽和逾萬人留言論戰。（截圖自網路）

臺海兩岸關係近年持續惡化，中共當局文攻武嚇手段持續增長，圍臺軍演已不在話下，緊張程度甚至逼近「臺海危機」，不僅臺灣受到高強度的威脅，整個亞洲地區也都因此動盪不安，鄰國也深怕臺灣殞落後，即成為下一個臺灣，歐美、日韓等各國也相繼為臺灣發聲，更引導臺灣成為能夠與中國抗衡的國家，並誓言共創和平的世界。

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中國不惜一切代價讓臺灣回歸祖國用意究竟是為何？是為了民族榮耀，還是為了爭一口世界不得有兩個中國的氣呢？一昧的爭端也許能夠獲得臺灣的控制權，但強迫性的掠奪根本無法收納臺灣人民的心，且在無數次的戰火下，中國境內人民也必定飽受戰爭的洗禮。

然而，戰爭尚未開始，中共境內就頻頻傳出各種各項民生問題，反抗貪官、醫護不全、貧富差距及種族歧視等等，也正如同「反戰文」所述，發福利、享待遇的時候受惠者往往不是基層人民，而是遠在天邊的中國高官及其子女，這樣的國度有何為其而戰之需呢，國家、政府最重要的事情是保衛人民，倘若國家、政府本身不將人民視如己出，人民自然也不需要去悍衛它。

然而，戰爭尚未開始，中共境內就頻頻傳出各種各項民生問題，反抗貪官、醫護不全、貧富差距及種族歧視等等，也正如同「反戰文」所述，發福利、享待遇的時候受惠者往往不是基層人民，而是遠在天邊的中國高官及其子女，這樣的國度有何為其而戰之需呢？（截圖自網路）

筆者認為，在現今世界戰爭已然不是以往獲取資源、領地的主要手段，無意義的戰火僅會讓百姓遭殃，中國最優先考量並不是如何統一臺灣，而是讓大陸人民能有溫飽且人人平等的機會，中共高層的一意孤行，配合著資本家的不斷壓榨，無人上戰場在中國恐成為實際情況，而非單純的網路論戰。

當然面對中國的無情威脅，臺灣也未曾有過軟弱，即使共機天天擾臺、中共圍臺軍逼近，我國軍依然時刻堅守崗位保家衛國，我國現行做法也正如同國防部長邱國正先生所述，「國軍備戰不求戰，應戰不避戰」，無端戰事僅會招致滅亡，保衛人民才是根本。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

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