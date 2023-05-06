自由開講》頻入地域開戰場，妄言和平立牌坊

張碩陽

當北約擬於東京開設聯絡處的報導一出，中共外交部隨即指責北約國家聯合日本「促推陣營對抗」。據中共外交部發言人毛寧稱，北約此舉乃在遂行其「地緣爭奪」，其持續東進亞太、干預地區事務，勢必破壞區域和平穩定；中共官媒亦進一步發文譴責日本「把北約引到中國家門口」。

惟若慮及北約在亞洲設立聯絡辦公室之目的，無論是強化地區往來或建立軍事防衛合作，何嘗不是在維護區域和平？那為何在中共說來，其不斷透過一帶一路等涉外政策擴大其國際影響力就是維護區域和平，而歐美等西方國家只要與其他地區國家展開合作就是在進行地緣爭奪？

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北約擬於東京開設聯絡處的報導一出，中共外交部隨即指責北約國家聯合日本「促推陣營對抗」。（REUTERS）

事實上，中共於外交時一向「認為」己方是「世界和平的建設者」，近期最顯著的事例即其斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗重新建交，以及聲明中共處理烏克蘭危機的根本遵循在於和平解決。甚至其對外出兵或在外駐軍，也可以說成是「派出維和人員」或「積極參加國際災難救援」，但單從土耳其強震時中共救援隊的表現，就可以看出中共醜惡的真實面貌。

其實中共「維護區域和平」此事，與前一陣子的一則新聞有奇妙的牽連──美國將中國改列「已開發國家」。如果有人認為美國議會此舉只是企圖阻止中國繼續在國際組織中利用「開發中國家」身分取得優惠的話，那或許有些過於天真了。在筆者看來，此舉隱含阻撓中共繼續操作各式各樣「共同身分」來對外進行擴權之意圖。

具體而言，所謂操作「共同身分」，例如中共不斷稱自己「作為世界上最大的發展中國家」，藉口要「與廣大發展中國家開展更多合作」以「共同脫貧」，合理化自己開展「一帶一路」或「干預地區事務」而伸出的那隻手。相類似的作法，還有妄圖將亞洲國家（尤其是中亞及東南亞國家）拉到同一陣線，以此對抗「美帝」的「霸權主義」。

沒錯，中共最擅長的就是如何讓自己「師出有名」，同時扭曲他國的行為動機。在中共不斷塑造自己是和平大使的同時，也譴責「美國及其盟友」干預地區事務，並呼籲各國不要受「霸權」操縱而是應該要「戰略自主」。但實際上，中共的手伸得那才是又長又多──將自己當作開發中國家的老大哥，對非洲、中亞、東南亞、東歐甚至是中南美洲的國家指指點點。

由此可知，中共明明才是那個「促推陣營對抗」、將亞洲化為「地緣爭奪角鬥場」的罪魁禍首，卻又不停地妄言自己是在守護地區和平，簡直完美印證了那句華語俗諺──既想當「那啥」，又想立牌坊。

（中國大陸研究所研究生）

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