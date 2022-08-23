社論》不再讓中國占盡便宜

上一世紀八○年代之後，中國逐漸崛起，從經濟、科技到軍事都有進展。鄧小平原要求「韜光養晦」，以跑「百年馬拉松」的手法，最終讓中國躍居世界霸主地位，但習近平野心早露，讓世人警惕，美國川普總統開啟經貿戰當頭棒喝，拜登繼之，主要國家尤看不慣中國對民主台灣的脅迫打壓，紛組聯盟以維護印太地區安定。在民意、輿論對中國觀感改變的趨勢中，各國從以往的期望、善意或幻想，轉而務實地檢討調整對中國政策，已成顯學；民主國家的政府如此，國際機構亦然。亞洲開發銀行（ADB）上週傳出將討論終止對中國貸放，應可視為經濟層面的實際案例。

亞銀總裁淺川雅嗣接受《日本經濟新聞》專訪時指出，中國是世界第二大經濟體，所得水準已高，被認為不適合繼續接受亞銀融資支援；一旦中國「畢業」，亞銀可專注對低收入國家融通。中國是亞銀僅次於印度的第二大借款國，餘額近兩百億美元，佔整體的十四％；亞銀除了一般金融貸放、投資和保證，主要是對低收入國家的低利貸款及贈款，日本是最大出資國。

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就經濟條件看，中國從二○一○年以來，已超越日本而為世界第二大經濟體，繼續分食亞銀融資大餅，排擠其他窮國社經發展基礎建設融資需求，顯屬不當。同時，中國二○一六年主導成立亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），融通對象與亞銀重疊。此外，中國外長王毅上週宣布，將免除非洲十七國的二十三筆債務；這些債務金額未經透露，但此舉顯示中國不應再以窮國名分，繼續搶佔國際的開發資金。

事實上，中國官方也宣稱，已擺脫貧窮困境。習近平去年二月宣布，中國實行五年的「脫貧攻堅戰」取得「全面勝利」，完成了消除絕對貧困的任務。諷刺的是，中國仍以開發中國家或窮國之名，在國際間接受經濟援助。其中最具代表性的，莫過於日本的政府開發援助（ODA），從一九七九年起對中國提供贈款和免息或低利貸款，直到二○一八年時任首相安倍晉三喊停，而實際上到今年三月才完全結束，前後達四十三年。總計日本對中國提供三兆多日圓ODA，但中國民間對此感激者有之，也有人反指中國七十多年前放棄戰爭賠款是錯誤的。

中國接受日本提供四十多年ODA並非特例，它也名列德國、法國、英國、美國的資金援助對象，有的已停止，有的至今持續。在此同時，中國從二○一三年倡議並推進一帶一路，也主導亞投行，向開發中國家提供融通與援助，其結果雖不能說一無是處，但負面效應更常為人所詬病。

首先，就援助而言，有異於日本ODA不夾帶條件，中國大都以採購本國設備與材料物料為附帶條件，以利其輸出勞力和營建等相關產業。其次，中國的一帶一路提供後進國家所需基礎建設資金，實務上常讓當地貪腐的主政者乘機上下其手，導致大而不當且無效用的「白象工程」充斥，「爛尾工程」難以收拾；而其間各國所背負的沉重債務，陷入難以掙脫的「債務陷阱」，足以使國家破產，有如世人所見的斯里蘭卡現今慘狀。再次，中國大批來人所到之處，雖帶來短暫繁榮表象，但肥水不落外人田，當地產業商機反受侵蝕，更壞的是有如近期廣受矚目的柬埔寨詐騙打工案所凸顯，中國客群聚帶來的詐騙、洗錢、犯罪等惡果，柬埔寨與台灣同受其害。更令人側目的，是暗藏地緣政治意圖，中國為索羅門群島提供一帶一路計畫，也夾帶安全協定，中國得以向索國派兵和軍艦，並使用當地港口。

中國占盡便宜的其他例子不勝枚舉。它在世界貿易組織（WTO）仍享開發中國家身分優惠，其經貿實務與當初允諾的自由、公平、開放原則相去甚遠，歐美跨國企業多年來在中國不論智慧財產權、市場准入、技術移轉都未受應有保障，堅持「清零」的疫情處理，尤令外商苦不堪言。就體制而言，中國近年國進民退，企業姓黨，巨富大賈隨時遭整肅、財產化為泡影，黨國資本主義體制主導一切，卻在全球自由經貿體系享盡好處，難怪越來越多國家看不下去。

中國占盡便宜，主要是當年美國等先進國家不識中國共產黨本質，誤以為把中國引進世界自由經貿體系，最終即可以經濟促進政治民主，讓中國成為國際社會「負責任的利害關係者」。如今事與願違，野心崛起的中國成為經濟與安全的威脅，川普開啟的匡正作為，只是務實調整的開端；先進國家不當冤大頭，共產中國就不可能再占盡便宜。

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