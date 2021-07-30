新聞線上》從東京奧運看日本台灣和中國

記者莊榮宏

儘管籠罩在疫情陰影下，東京奧運每天都有令人津津樂道的英雄故事，為世人帶來歡笑和淚水。

這場體育盛事的背景，是疫情極度嚴峻、人民強烈反對，所有條件都不利，但菅義偉政府毅然逆風前行，為全球運動精英搭建舞台，雖然在反對聲浪中展開，在染疫危機下進行，但落幕時世人將凜於日本政府展現的強大意志與力量，重新認識日本的韌性。

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倘若在內憂外患的險惡形勢下都能辦成這場奧運，那還有什麼事擋得了日本？一般的國家領袖想到可能被民怨洪流所淹沒，恐怕就此卻步，但日本政府居然辦到，這是國家實力的底蘊，而對野心的中共而言，這樣的日本毋寧是可怕的對手。

假設日本政府一味討好民意，就不會有這場盛會，這段歷史也將會一片空白，許多感人故事也不會發生，說到故事，每一面金牌背後都有感人情節，這面金牌最曲折︰

一個被中國父母棄養的女嬰，在加拿大的領養家庭成長，並在百米蝶泳項目擊敗熱門的中國選手張雨霏，為加拿大奪得金牌，廿一歲麥克尼爾的際遇舉世矚目。

人們指責她的中國父母狠心棄養，檢視歷史才察覺棄養她的不是父母而是中共政權，由於一胎化政策，許多家庭為了保住男嬰而捨棄女嬰甚至將她們溺死，他們同是國家暴力的犧牲者。

舉世唯獨中共敢這麼幹，也只有中國人民會逆來順受，不惜溺殺骨肉來配合不人道政策；倘若在別國，這種政府早就被推翻，但多數中國人民已被徹底洗腦而絕對馴化，喪失覺醒的本能。

在另一方面，台灣人則隨著自家選手的起落時而狂喜、時而嘆息，在榮辱與共中凝聚團結，在中共打壓國旗國號的不平等之下締造史上最佳成績，並譜出感人篇章，若無這場奧運，這一切美好將無從發生，飽受疫情之苦的人們要感激東京奧運為世人帶來鼓舞，而日本對台灣的善意和體貼、日本人民承擔的額外風險，台灣站在客人立場也應表達謝意。

儘管疫情比台灣嚴重許多，日本不但有餘力援助各國還能逆勢舉辦奧運，回頭看台灣，享受一年多的歲月靜好後，今年最多不過幾百例，社會就險遭撕裂，除了族群矛盾及若干失策使然，「離上帝太遠，離中國太近」則是「台灣限定獨有」的巨大不幸，儘管險象環生，台灣仍在短短兩個半月回穩，再立典範，最艱難的時刻已經過去。

台日各有強項，彼此亦師亦友，從奧運學習日本的韌性，台灣將會更好。

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