自由開講》從習近平訓斥加拿大總理和拒握泰總理 透析其威權領導的心理和行為模式

張天泰

近日，習近平和加拿大總理杜魯道在20國集團（G20）峰會後聊天時，習近平語氣帶有威脅態度，以訓斥的態度對待杜魯道，表示：「你（杜魯道）把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣進行的。如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」，而加拿大總理無懼公然跟習近平回應：「對媒體不透明，是只有在中國會這樣，我們加拿大都是公開透明。」，後續習近平也出現拒握泰總理的情況，其粗魯野蠻態度除了有失國際外交的基本禮儀，也可更深度看到習近平把加拿大總理、泰國總理當成下屬，顯露出我尊你卑的特權感，出現威權領導的心理和行為模式，而筆者分析論述如下。

G20峰會期間，中國國家主席習近平（左）訓斥加拿大總理杜魯道（右）的畫面瘋傳全球，引起爭議。（路透社）

一、威權領導的心理和行為模式

「威權」，顧名思義即威勢和權力。對於「威」這個字，《釋名·釋言語》上這樣解釋： 「威，畏也，可畏懼也」。在領導組織情境中，「威權」指的是領導者要憑藉權力形成下屬畏懼心理的氣勢，威權領導者強調有專權、獨裁和顯示威嚴等鮮明的專制特色，其理論基礎為法家思想家韓非子，韓非子認為領導者的「勢」分為自然之勢和人為之勢，自然之勢即領導者的職位權力，人為之勢即領導者要集中權力、嚴明法治、嚴密監控下屬、控制下屬行為並保持對下屬的強大威勢，所以威權領導者不僅大權獨攬，控制著組織事關重大的決策權，還強調在組織不容挑戰的權力地位及對員工的絕對控制和支配權，然而，威權領導是一種高度命令式、運用懲罰和獨裁者的領導方式，在領導學上是落伍的方法，再從精神分析心理學來看威權領導的「權力感」，已被視為自戀的一個維度，是單一維度結構的病態性心理學概念。

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二、威權領導為獨裁者的治理特徵

習近平在2012年掌權時，部分觀察家以謹慎樂觀的態度，預測他可能成為某種改革者，然而，十年後習近平已成終身獨裁者，對中國內部鬥爭黨內外的批評者，對外國際外交，也見到威權領導的痕跡，習近平也正在使用經濟實力，防止政權受到其他國家的批評，習近平想要的，第一為讓人噤聲。他們不想讓任何人，說出不中聽的話，他們要世人默許他們的侵犯普世人權的國際政策，所以也害怕其言行受到國際媒體的公共性監督，所以習近平指責加拿大總理透露訊息給媒體知情。

見微知著、嘗鼎一臠，從習近平指責加拿大總理和拒握泰總理事件，我們可以看見習近平使用獨裁者愛用的威權領導，及我尊你卑特權感背後的自戀的心理特質，更要注意的是威權獨裁和社會民主平等的根本差異性，當此時刻，威權政治正挑戰民主自由作為主導的全球治理模式，知彼知己者，百戰不殆，破解習近平威權領導的心理和行為模式，看清楚習帝國統治的獨裁本質 可避免威權獨裁摧毀世界民主。

（政治工作者、教育博士）

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