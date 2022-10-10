自由開講》台日中三國交流中的危機及轉機

王輝生

台日斷交後，兩國交流停滯不前，有如一灘死水，李前總統主政後，開源疏浚、注入清流，完成寧靜革命，帶領台灣邁進民主國家之林，與日本共享價值觀，台日交流因之恢復生機。

而東日本大地震時，台灣民間真情流露的善行，更成了台日關係由剝而復的轉捩點。加上安倍前首相尊李如師，在這兩位先哲領導人的大力加持下，風行草偃，台日彼此關懷、相互扶持，民間的愛心互助，更是不絕如縷。使台日交流「善的循環」蔚為風潮。

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然而，支撐台日關係的兩大支柱李．安倍先後離世，後繼者能否傳承衣缽，有待考驗。尤其，後安倍的日本政壇，大樹凋零、青苗未壯，親台派群龍無首。

而親中的指標人物，曾任「日中友好議員聯盟」會長的林芳正眾議員，卻脫穎而出，被拔擢為外相。去年他由參議員轉戰眾議員，想更上一層樓之心，昭然若揭。由於和安倍前首相同屬山口縣，將來勢必填補安倍前首相在老家所留下的政治空白，又曾當過防衛大臣，歷練豐富、問鼎未來首相的前景看好。

日本外務大臣林芳正。（法新社）



果然，這位親中派的林外相上任後，對台不假辭色，在媒體前，針對「台灣有事」的詢問，僅說撤僑、不談台灣安危，也避說賴清德副總統的名諱、竟稱「所謂的那個人」。

而且，據著名的政論家門田隆將稱，林外相曾要求外務省透過管道，知會台灣蔡總統及賴副總統，不要前來日本參加國葬。甚至，在國葬後，不邀台灣代表到迎賓館受禮。堂堂日本外相、種種的對台非禮之舉，不一而足。使台日交流「善的循環」中潛隱危機。

另一方面，中國的習近平主席上台後，躊躇滿志，力推戰狼外交，口說不稱霸、卻窮兵黷武，軍演台灣、卻彈落日本海域，面對抗議、卻強辭奪理回嗆「日本没有資格說三道四」，在日中建交五十週年的賀電中稱：「我非常重視中日關係」、卻在當天派遣中俄艦隊，在日本大隅海峽耀武揚威，心口不一、口蜜腹劍的惡形惡狀，罄竹難書。舊仇加上新恨，使日中交流「惡的循環」之風，扶搖直上。

但，日本因景氣低迷、經濟疲弊而覬覦中國市場；中國也因天下圍中、陷入困境，想在日本尋找破口。兩國各求所需，互有修好的意願。所以，九月底，岸田首相在聯合國的演講中，面對沆瀣一氣的中俄，只嚴責俄國，而對威脅更大而且已經侵門踏戶的中國，卻隱忍不發；中國也明知有台灣代表將會列席日本國葬，卻，唾面自乾地派員參加。雙方互遞善意之心，不言而喻，在日中交流「惡的循環」裏暗藏轉機。

日中交惡的罪魁禍首習近平主席，在廿大後，若定於一尊，終身連任，再無後顧之憂，為達政治目的，隨時都可以讓利給「重經輕武」「政冷經熱」的岸田政府，示惠籠絡日本，藉以改善日中關係。但，這種從上而下、毫無民意支撐的關係，即使出現轉機，也有如倒立的三角形，頭重腳輕，難以持久。

反之，台日友好是由下而上，今天為了慶祝台灣國慶，來自日本京都橘高校樂隊高舉「日台友情」的標誌，在台灣總統府前，樂聲飄揚、共襄盛會，這種築基於民間的情誼連結之「絆」，即使面臨危機，因積善成德有如金字塔，基礎牢固而無畏風雨。

台日中三國交流，彼此間不論是「善、惡的循環」，難免日久生變，但萬變不離其宗，台日同屬民主陣營，載舟覆舟的民意，才是最後的依歸。而獨裁者罔顧民意，自作孽、不可活，天網恢恢、疏而不失，終將自食其果。

（日本醫療法人輝生醫院理事長）

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