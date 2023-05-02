自由開講》由「支持民主、相信民主」談起

◎陳逸南

依自由時報5月1日A3版「聚焦國際情勢，賴要催出民主的選票」報導指出，民進黨已提名兼任黨主席的副總統賴清德參選二○二四年總統，賴獲提名後多次喊出「總統高票當選、國會過半」目標。據悉，賴近來的演講基調仍聚焦國際情勢，訴諸以淺白方式讓民眾了解台灣未來要走的方向，也特別提及韓國、菲律賓等實例來說明他對守護台灣民主的主張，要催出「民主的選票」。

賴清德先生透過理念喚出更多「支持民主、相信民主」的人，來選出2024年總統大選的最佳人選，這意謂著台灣公民社會，絕對不能讓民主倒退或威權復辟，否則台灣人過去在威權時期為爭取民主而奮鬥，將失去意義。

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記起2005年10月20日李前總統登輝先生在華府「國家記者俱樂部」講詞：台灣民主之路，該文結語指出，「透過民主的途徑認同台灣，是台灣民主最有效的保障。跟某些第三波民主化國家類似，台灣近年也陷入民主頓挫的焦慮，這是關心台灣民主發展的人不可忽視的問題。未來，台灣在「第三波」取得的民主成果，會進一步鞏固，還是不幸走上倒退之路，在在攸關全球民主價值的擴展或退縮，也就是民主國家如何相互支持，值得大家注意。」18年後，重讀該文，感觸良多，也欽敬李前總統的遠見及叮嚀。

依報導，「台灣人公共事務會」（FAPA）昨（5月1日）舉行「台美民主同盟深化與鞏固─FAPA四十周年慶祝晚會」，蔡英文總統、賴清德副總統出席致詞。蔡英文強調，台灣人會堅守在民主自由最前線，捍衛好不容易爭取到的民主及人權。賴清德重申，和平無價，戰爭沒有贏家，無論是受到什麼威脅，不放棄任何和平的機會。在蔡總統帶領下，台灣一面增強國家力量，另方面也和理念相同國家合作，加強安全、外交、經濟等各方面，「我希望台灣能夠在印太地區扮演關鍵力量，扮演最主要和平角色」，台灣站穩民主自由的立場，和印太、世界民主陣營共同合作，就能發揮力量讓中國不敢輕舉妄動。

台美民主同盟深化與鞏固 — FAPA 40週年慶祝晚會。副總統賴清德出席並致詞。賴清德重申，和平無價，戰爭沒有贏家，無論是受到什麼威脅，不放棄任何和平的機會。（資料照）

我們發現，大多數的台灣人，必定會捍衛民主，且同心協力「支持民主、相信民主」，讓台灣成為愛好和平，富有公平正義的文明國家。

（仲裁人）

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