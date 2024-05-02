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自由廣場》凍漲電價就是圖利大戶

2024/05/02 05:30

◎ 林柏寬

國民黨與民眾黨在立法院聯手通過電價凍漲決議，國民黨更要民進黨政府為錯誤的能源政策負責。經濟部依照電業法四十九條表示尊重立法院的決議，但經濟部或台電都必須依法遵守電價審議機制的結果，電價依舊調漲平均十一％。

電價凍漲，誰得利？幾點意見供參：

首先，人民真的有得利嗎？民生用電方面，用電七○○度以下調漲五％，七○○度至一○○○度調七％，一○○一度以上調十％，每度電的實際調漲最低為○．○五元，最高則為○．七七元。

那「一」度電的實價量感為何？以最昂貴的IPHONE手機為例，一顆電池從沒電到充飽電，需要○．○一一度電。若以最高夏季電價一度八．四六元為例，充電一次需要○．○九元。別忘了，調漲前的最高夏季電價一度是七．六九元，調漲後增加了○．七七元，因此電價調漲的結果，IPHONE手機充電一次「只」增加了○．○○八元。

更何況，電價計算是採「累進稅率」，每度電的計算從最低的一．六八元分段調整至最高的八．四六元，且是採「兩」個月計算一次，並就超出的部份計算最高電價。假設你家這兩個月用電量是二○○一度，就只有超出的那一度電適用八．四六元的最高費率，而非這二○○○度的電費都以每度最高費率計算。

那人民沒得利，誰得利？以二○二二年全年用電量約二七九四．五億度為例，工業用電占五十六％、達一五六八億度為最多，其次才是住宅用電占十八％、達五○九億度。這波電價調漲，在工業用電方面達十五％至廿五％，充分落實「使用者付費」的原則。如果電價凍漲、台電繼續虧損，政府最終還是要拿人民的納稅錢去補貼工業用電造成的虧損。凍漲讓你我個人省下區區幾十元或兩三百元的「小利」，卻要用全體納稅金補貼大錢給工業用電的大企業，這算盤怎麼打都不划算。

其次，國民黨最愛將電價調漲歸因於政府錯誤的能源政策，但俄烏戰爭爆發後，國際燃料價格大漲，歐美日韓各國都已調漲電價，累積調幅最高達七成。韓國民生用電每度三．七六元、日本民生用電每度七．七三元、法國民生用電每度六．六八元、英國民生用電每度十二．五三元，相較台灣民生用電每度「平均不到三元」，在此要請問國民黨所謂的「正確」能源政策究竟是什麼？

國民黨與民眾黨在乎的其實是政治得利，刻意造成國會未過半的民進黨政府執政處處受箝制。但別忘了，電價審議是依照二○一五年立法院的決議訂定電價公式，並依電業法四十九條辦理。那時的民進黨沒有國會過半，更不是國會最大黨。昨是今非，電價凍漲就是政治箝制，人民還要接受國會這樣無理地吵鬧下去嗎？

（作者是國中老師）

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