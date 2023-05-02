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自由開講》中共欺人太甚！在國外對中國提出異議之人士，就藉口「長臂管轄權」對其進行迫害！

2023/05/02 10:24

◎氰化鉀

近年屢傳不少民運人士在中國遭到非法拘捕，而此前據中共官媒報導，我國臺灣民族黨副主席楊智淵遭中國政府指控其長期鼓吹臺獨理念，夥同他人成立臺獨非法組織，以「推動臺灣成為主權獨立國家」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，因此涉嫌分裂國家罪和煽動分裂國家罪，因此在去年8月時遭中共國安局以「分裂國家罪」為由拘捕。

台灣民族黨副主席楊智淵去年8月在中國被捕，中共指控其長期從事台獨分裂活動。圖為中國官媒《央視》去年播放的押人畫面。（翻攝央視）

中共為打壓我國，除了在政治及經濟方面雙管齊下，對我國進行民生及外交上的迫害外，近期更是時常藉口長臂管轄權，頻頻對曾公開發表不利中共言論的人士進行抓捕，我國臺灣民族黨副主席楊智淵及八旗文化總編富察等人，便是在此時空背景下遭到中共迫害及囚禁；對此，我國政府雖持續向中共當局進行抗議，並提出其拘捕行為不符合人權及法理等證據，但奈何在中共一黨專政的體制下，中國的法院機構早已成為中共的一言堂，因此我國政府提出之申訴不出意料的遭到無視。

長臂管轄權此一概念源於美國，其本意是避免在國外發生的犯罪行為侵害本國權益，但該國卻無法對此進行反制措施，因此為保障各國權益免受侵害才產生此法律概念。現今中共卻濫用此權利，對在國外發表不利中共言論的人士進行迫害，並在其入境中國時對其進行逮捕，以煽動或涉嫌分裂國家等莫須有罪名將其定罪，此種行為明顯是對人權的嚴重迫害，同時也是對言論自由的踐踏。

中共為打壓我國，近期更是時常藉口長臂管轄權，頻頻對曾公開發表不利中共言論的人士進行抓捕，我國臺灣民族黨副主席楊智淵（左）及八旗文化總編富察（李延賀）（右）等人，便是在此時空背景下遭到中共迫害及囚禁！（報社合成／資料照、富察（李延賀）臉書）

中共藉由上述方式對國內外的異議份子進行迫害，長此以往必將產生寒蟬效應，造成無人再敢對中共的所作所為提出異議，筆者在此呼籲各國攜手合作，共同向中共當局施壓，要求中共釋放受其迫害之異議人士，以確保各國的言論自由不受中共侵害。

（關注兩岸議題的大學生）

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