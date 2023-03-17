自由開講》核廢料乾貯「卡關」10年是政治操作？

陳逸南

依自由時報3月17日A6版「新北市府卡關10年 法院准了核一乾貯水保變更」報導指出，台電十年前申請「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第二次變更設計，因新北市政府五度拒絕核定，台電決定提告；台北高等行政法院認為，新北市政府每次拒絕核定的理由都相同，昨日直接命新北市府應核定該變更設計。可上訴。

又指出，「對於延宕十年無法啟用的乾貯露出一線曙光，台電期盼新北市府能依法院判決，使電廠除役工作順利展開。新北市府農業局則表示，該計畫變更並未經專業技師公會審查通過，為確保貯存場的邊坡安全，收到判決書後將提出上訴。」

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在民主法治國家，為了防止行政公權力的濫用，有關行政機關的處分應該受到法院的「司法審查」，是天經地義的事，而且行政機關必須「依法行政」，在本案主要是「水土保持法」及「行政程序法」等有關規定。行政機關必須給予當事人陳述意見的機會及補正事宜，何來「新北市政府每次拒絕核定的理由都相同」之情事，引人不解。

核一廠室外乾貯完工10年仍未啟用。（資料照）

按本案之審查過程，台電自二○一三年十一月七日申請第二次變更設計以來，已依新北市府要求，提出十三次補正資料，新北市府反覆審查卻均未予核定，每次拒絕理由也都相同，且未具體說明還有哪些項目必須檢討，如此新北市政府未依循行政處分必須合乎「明確性原則」，有檢討的必要。

目前，北高行認定台電申請水保計畫第二次變更設計已符合法規標準，依行政訴訟法規定，直接命新北市府應核定該變更設計，發揮法院進行司法審查之功能，值得肯定。

平心而論，核廢料乾貯「卡關」10年，導致核一廠兩部機組邁入除役第五年，爐心內燃料棒仍無法退出，每年多花費上億元，如此浪費人民的血汗錢，如果是政治操作，就太不應該。目前核二廠除役，也有爐心內燃料棒無法退出的奇特情形，希望這問題不要成為「核災」的原因之一，天佑台灣！

（科技法律工作者）

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