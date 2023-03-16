自由開講》極其荒唐可笑 ─ 13位「臺籍人大」與13秒的「如雷掌聲」！

王濬

中共領導人習近平在第十四屆人大會議閉幕上，把同樣的對臺論述又「複製貼上」了一次：「總體方略」、「一中原則」、「九二共識」、「反外力干涉」和「臺獨」等等，而貼心的中國官媒與藍媒立刻幫其算好，稱習的涉臺發言獲得臺下人大代表們「13秒的掌聲如雷」；順便加碼稱這表示「兩岸交流融合」與「走向統一」是「民心所向」與「大勢所趨」之類，完美展現他們傳承千年並引以為傲「拍上位者馬屁」的「中國優良文化傳統」。

習近平或許仍沉浸在成功邁向「終身制」的皇帝夢中，卻忘記了無論是那「無異議全數通過」的2952張選票，亦或13位「臺灣省全國人大代表」，裡頭都沒有半分半毫足以代表臺灣的真實民意；臺灣與中國之間的「互不隸屬」早已是現實，雙方之間的制度差異與價值鴻溝更隨時間而越截然不同，從來都沒有什麼「統一的民心所向」，有的只是中國共產黨無法割捨的偏執魔障與自我幻想。

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習近平或許仍沉浸在成功邁向「終身制」的皇帝夢中，卻忘記了無論是那「無異議全數通過」的2952張選票，亦或13位「臺灣省全國人大代表」，裡頭都沒有半分半毫足以代表臺灣的真實民意！（圖取自中國「全國台聯」）

至於那13位頂著「臺灣省代表團」的招牌，坐在人民大會堂中為習近平「實現完全統一」演說賣力鼓掌的「臺灣人大代表」，有人呼籲著要對臺灣人「講好中國故事」，但卻從來只看到其在宣傳中共政策，而非臺人在中所遭遇的真實處境與風險；有人讚揚「中國式現代化」未來並鼓勵更多投入，卻對中國經濟疲軟與外商紛紛轉移陣地的大趨勢避而不談；有人說「一國兩制」可以改成「一國一制」，像是在為中共毀壞承諾、極權不仁的最終圖謀「劇透」──但看看香港的處境，臺灣人不是早就該看清中共的本性了嗎？

更有人大言不慚「統一後可解決缺水缺蛋」、「軍費省下來改善民生」，卻彷彿中國近兩年來面臨越來越嚴重的糧食危機，與日益升高的軍費支出從不存在──你什麼時候見過中共把買武器恫嚇他國與全面監控人民的天價預算拿來「改善民生」了？又怎麼會相信它對自己的人民都是如此，反而對臺灣會願意這麼好呢？

要說這些「臺灣省籍全國人大代表」距離真實的國際現勢與臺灣民意有多遙遠，那麼中共所宣稱對臺灣的主權聲張與代表性就有多荒唐。無論是13位的「臺灣人大代表」，又或者13秒的「如雷掌聲」，都只是中共自導自演與自欺欺人的三流劇碼。演給自己看還可以，但若想藉此塑造「臺灣支持統一」的假象，恐怕只會笑掉世人的大牙。

（前陸委會機要秘書、民進黨中國事務部副研究員）

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