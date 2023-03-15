自由開講》高金素梅不要自甘充當中共的發聲筒！

陳啟濃

無黨籍立委高金素梅在立法院質詢，提出美國的學人計畫是要操控中華民國的政府，並舉烏克蘭的例子，認為就是因為受到美國的擺布才走向戰爭，所以希望政府要避戰不要備戰，因為台灣人需要和平。

高金素梅的親共在台灣人盡皆知，台灣人真正要擔心的不是跟美國有太多交流與合作，而是該慎防台灣的政治人物成為中共的代理人，為中共的統戰陰謀助陣附和。

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高金立委身為台灣原住民本該最有立場大聲講出我是台灣人不是中國人，並且應該捍衛台灣身為主權國家的尊嚴。但從她當上立委之後每一次涉及對中國的發言都是一廂情願，並且還每次代表台灣原住民自願成為中國的少數民族而自詡。

高金素梅的親共在台灣人盡皆知，台灣人真正要擔心的不是跟美國有太多交流與合作，而是該慎防台灣的政治人物成為中共的代理人，為中共的統戰陰謀助陣附和。（報社合成／資料照、中央社）

台灣如果能夠避戰，為何中共軍機繞台不斷，軍艦巡迴台海周圍。備戰才是真正能夠具備避戰的條件，再說中共如果講話算話，國民黨還會竄逃來到台灣嗎？

當這些仗勢著自己是民意代表的身分在國會殿堂上顛倒是非，自甘充當中共的發聲筒，他們的目的只是要挑撥台灣人與美國、日本這些民主國家團結的情感，分化對抗中共的力量罷了。

（阿美族原住民女婿）



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