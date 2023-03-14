自由開講》《英雄》：顛倒的刺秦故事

一個律師的筆記本

2002年的時候，中國導演張藝謀曾經發表一部電影《英雄》。由於歷時超過二十年，年深日久，很多人或許沒看過這部作品。但我覺得，這部電影確實有代表性，體現了某些人對於「和平」的理解。

2002年的時候，中國導演張藝謀曾經發表一部電影《英雄》。（網路截圖）

電影劇情說複雜很複雜，說簡單也很簡單：這是一個顛倒的刺秦故事。故事背景是中華戰國末期，秦軍四處攻城掠地。有幾位武術高手想要阻止秦國繼續侵略戰爭，決定挺身行刺秦王。

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然而，刺秦大業進行到一半，有位高手卻突然改變了想法，覺得為什麼要刺秦？既然秦軍氣勢洶洶，那就讓大秦併滅六國嘛。只要六國不復存在，以後秦國就不會再跟六國發生戰爭了，從此天下太平，不是很好嗎？

於是，這位高手背棄了愛侶的信任，在秦王殿前放棄掉行刺的機會。而且還把這種「追求和平」的思想傳染給另一位有機會行刺秦王的高手，要他為了「天下」放棄刺秦。

就這樣，隨著刺秦高手相繼棄劍，再沒有任何機會阻止秦王。秦滅六國，「統一」華夏。

當然，後來的事實證明，這種作法其實也維持不了「和平」。秦滅六國之後，隨即大量汲取六國資源，繼續對外發動戰爭，北擊匈，南攻越。天下百姓死傷枕籍、痛苦不堪。隨後帝國在重負下崩解，楚漢交戰，大量人口死亡，勝利者又重建秦制，東亞大陸逐漸進入週期性的帝國崩塌。璀璨的先秦諸國文化，從此不復存在。

話說回來，沒有歸沒用，這部電影確實體現了許多人對於「天下太平」的理解。對於許多人而言，所謂的「和平」，就是叫「被攻擊者不要抵抗」的意思。讓攻擊者隨心所欲，自然也就「和平」了。這部電影裡面沒有「立意皎然，不欺其志」的荊軻或高漸離，而是讓先秦刺客也改弦易轍，轉向認同大秦的一統霸業。

對於這種思想的認同者而言，這叫作「反戰」、「追求和平」。張藝謀作為電影藝術家，確實有相當高的敏銳度，作品精準掌握某種核心思想，不負國師之名。

但在反對這種思想的人眼中，這種「和平」等於是「自取滅亡」的同義詞。《1984》開頭那句反映顛倒錯謬的名言「戰爭即和平，自由即奴役」，差不多就是這個意思。



註：

下圖為秦王政二十六年（公元前221年）詔，「廿六年皇帝盡并兼天下諸侯，黔首大安，立號為皇帝，乃詔丞相狀、綰，法度量則，不壹，歉疑者，皆明壹之。」原文銘刻於臺北故宮館藏青銅器「秦廿六年詔橢量」，筆者攝於臺北故宮。

（作者提供）

本文經授權轉載自一個律師的筆記本：《英雄》：顛倒的刺秦故事

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