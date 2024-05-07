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社論》美國正協助「武裝台灣」

2024/05/07 05:30

美國國會上週提出一項跨黨派及參眾兩院的法案，旨在加強美、台軍工業合作，強化台灣供應鏈韌性。這一「台灣安全法」（TAIWAN Security Act），要求國防部提交評估美、台簽訂軍工業合作報告，增強台灣軍事戰備，在台灣生產裝備，提升供應鏈韌性。與此相呼應的，是國務院助卿康達告訴參議院，加強台灣軍事威懾能力和韌性是當前首要目標。這些舉動，有如《紐約時報》分析拜登政府在亞太地區震懾中國時所指出：部署新武器系統，加強聯盟夥伴關係，特種部隊訓練員持續派駐台灣。

美國國務卿布林肯四月下旬的中國行，被視為「小進展難掩大分歧」，美中關係未有突破，只是從「急劇下滑」走向「穩定惡化」。由於布卿往訪期間，拜登總統簽署法案，對台灣提供軍援、軍售、潛艦基礎設施和軍事訓練等撥款，中國外長王毅要求「停止武裝台灣」。因而，隨布卿訪中的康達回美後上述國會發言，以及議員提出台灣安全法案，凸顯面對中國脅迫台灣，美國堅定以對。

美國政界對中國的警戒與共識，是有強大民意基礎的。智庫「皮優研究中心」一日發表民調，有八十一％美國人對中國持負面看法，其中四十二％把中國視為敵人，四十九％認為限制北京的權力和影響力是美國外交政策首要任務。另據路透／益普索（Reuters/Ipsos）四月底民調，五十八％受訪者同意中國政府利用短影音平台TikTok「影響美國公眾輿論」的說法，並支持禁用；不同意者十三％。

中國成為眾矢之的，咎由自取。據《華盛頓郵報》一日發自雪梨的報導，澳洲智庫ASPI報告指出，北京的宣傳體系透過其科技大咖在各國盜取大量資訊，包括美國的購物、遊戲應用程式，好幾億使用者的個人資料遭竊取，轉用於對外認知作戰及大外宣等運作。美國軍情首長類似警告也此起彼落，新任美軍印太司令帕帕羅三日在交接典禮警告，中國侵入且擴張的領土主權聲索「非法、脅迫且具欺騙性」；國家情報首長海恩斯二日向國會揭露，中國與俄羅斯首次針對台灣進行聯合軍事演習，美軍已把和中、俄同時作戰納入想定。

對於中國四處點火，博明（Matt Pottinger）和蓋拉格（Mike Gallagher）最近在《外交事務》撰文，強調拜登採取管控兩國競爭的中國政策不合時宜，應改採圍堵而不避分歧、緊張；換言之，拜登以類似一九七○年代「低盪」（détente policy）作法力有未逮，宜改以雷根一九八○年代圍堵共產主義的策略。博明曾是川普的中國政策幕僚，蓋拉格剛辭卸眾議院美中戰略競爭特別委員會主席，也是最近TikTok「不賣就禁」法案的推動者。兩人的主張，既反映對中國的反感與不耐，也為共和黨如果再執政的中國政策鋪陳。

同樣的中國政策辯論，見諸一日在華府一場由矽谷大咖和國會議員發起的「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum），我國副總統當選人蕭美琴應邀，以題為「美、中科技經濟戰爭的觀點及人工智慧（AI）對國安的影響」錄影現身，爭取台灣加入美國防供應鏈。邀蕭美琴講話的，是國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）委員海柏格（Jacob Helberg），委員會二○○○年成立，旨在調查美、中貿易和經濟關係對美國國安的影響。「論壇」近年已成為科技業在華府最具影響力的遊說力量，最近TikTok「不賣就禁」立法的起草與遊說，都有參與。

海柏格主張，西方民主國家與中、俄威權國家的科技衝突勢必升高，在美、中的科技與經濟爭戰中，AI將扮演主要角色，TikTok應被視為中國的武器；在限制TikTok立法之後，「論壇」已轉為從國安角度立法規範AI。同樣地，智庫專家阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）上週在《華盛頓郵報》發表的文章，指美國與中國正處於第二次冷戰，是一場科技戰；美國必須確保領先地位，贏得AI、半導體和太空競賽。他強調，美國正確的晶片政策足以確保台灣自由民主，美國具備贏得這場競賽的所有要素，最大問題在是否有政治意志。

蕭美琴華府講話，重點在爭取台灣加入美國國防供應鏈。她強調，台灣每天面臨網路訊息、防護電信、公共基礎設施、海空域的挑戰。台灣的目標是保有強大、足夠的嚇阻能力，台、美應加強科技與國安領域互動；以台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位，期待與美國公、私部門緊密合作或共同生產，提升國防產業供應鏈韌性與效率，產生強大的嚇阻能力。

民主台灣，不惹外邦，有心者要來犯，我們自強自保，美國等友邦來助，歡迎之至。

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