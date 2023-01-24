即食歷史》在鬧鐘發明前，人們是如何確保不會遲了起床？

在還沒有鬧鐘發明的時代，史上出現四種做法，讓人們確保自己不會睡過頭而遲到了！

即食歷史

在還沒有鬧鐘發明的時代，人們是如何確保自己不會遲了起床？在這裡介紹四種歷史上的做法：

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喝大量的水

美洲的原住民會在睡覺前喝下約一加侖的清水。由於身體機能的關係，在特定的時間他們就會自然從睡夢中醒來—原因是身體告訴他們要上廁所了。不過這個原始的方法有個壞處：他們可能會比預定時間更早了起床，而非可以準確地在某一時間醒來。畢竟每個人每天喝水後也不一定會在同一時間需要上廁所！

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這個方法，美洲原住民還沿用到二十世紀！

古埃及第一個機械式時鐘

西元前245年，古埃及人便發明了世界上最早的機械時鐘，稱為「Clepsydra」。原理很簡單，只要把水流引到特定容量的器皿，器皿刻有相同距離的橫紋，當水位到達一個橫紋後即為一個小時，這樣便能準確量度時間。要加入鬧鐘功能，只要在水中加入一粒金屬珠，然後在器皿的某個位置加入金屬板，那麼金屬珠撞擊金屬板就會發出聲響，達到鬧鐘的功能。後來這種鬧鐘還加以改良，利用齒輪和投石機製造金屬珠和金屬板碰撞的效果。

重現「Clepsydra」的設計圖。（維基共享）

教堂／修道院／清真寺的鐘聲

在早期的基督教世界和伊斯蘭世界，供人禮拜的教堂／修道院／清真寺都會在屋頂安裝大型的吊鐘。在每天固定的時間，教士會擊打這些屋項的吊鐘發出響亮的鐘聲，以表示禮拜時間。由於在中古的歐洲和中東都是宗教氣氛非常濃烈的時代，所以人們便仰賴這些鐘聲，在知道禮拜的同時，也能夠計算時間。

位於奧地利維也納聖史堤芬大教堂的吊鐘（維基共享）

負責喚醒工人起床的人

英國的工業革命時期，很多人會聘用一些稱為「Knocker Upper」的人在朝早時走到他們的房子旁，用長棍、鎚子或豆子槍擊打房間窗戶發出聲音，從而喚醒他們準時起床。也有一些工廠的老闆會聘用這些專責的「Knocker Upper」，到工人的宿舍喚醒他們，以確保他們每天都準時起床工作。

負責喚醒工人起床的人「Knocker Upper」。（維基共享）

本文經授權轉載自即食歷史 在鬧鐘發明前，人們是如何確保不會遲了起床？

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