即食歷史》在神聖的哥德式教堂上，有格格不入的怪獸雕塑

「滴水嘴獸」詞源「Gargoyle」很有趣。它來自法語「Gargouille」，有「喉嚨」之意，承載著法國一個古老傳說。

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「夠了！夠了！放過我吧，好痛啊！！」

當你參觀中世紀哥德式建築（Gothic）例如教堂時，有沒有發現外牆上一些有趣怪誕的雕塑呢？（即食歷史提供）

當你參觀中世紀哥德式建築（Gothic）例如教堂時，有沒有發現外牆上一些有趣怪誕的雕塑呢？這些雕塑精細得來怪異，有看了讓人懼怕的，有讓人看後哭笑不得的，創意無限，你想到想不到的都有！

這些雕塑稱為「滴水嘴獸」（Gargoyle） ，跟代表神聖的教堂比較，好像有點格格不入。然而，這些雕塑並不只有裝飾一途，它們真實功能是「雨漏」。雨漏建在建築物屋頂外圍，多呈長方體，頂部鑿有坑道。下雨後，積聚在屋頂的雨水經過雨漏頂部坑道流到「滴水嘴獸」口部，再經由口部排出雨水，外面的人看起來就像是一頭怪獸在噴水一樣。雨漏是很重要的裝置，對於這些石造建築物來說，長期積水的話牆身很快便會被侵蝕。「滴水嘴獸」歷史悠久，相傳古埃及人、古羅馬人和古希臘人也曾有過相似做法。

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「滴水嘴獸」詞源「Gargoyle」很有趣。它來自法語「Gargouille」，有「喉嚨」之意，承載著法國一個古老傳說。據說古代有條魔龍名叫「勒加古尼」（La Gargouille），牠脖子長而扭曲、下顎強而有力、雙眼凌厲可怕，還有一雙可以遮蔽陽光的巨翼。魔龍平時棲息在一個靠近塞納河（Seine）的洞穴裡，以人類為食。每逢牠出現的地方必造成恐慌和災難，所到之處哀鳴處處，禾會把擋在面前的所有東西燃燒殆盡。

這些雕塑稱為「滴水嘴獸」（Gargoyle） ，跟代表神聖的教堂比較，好像有點格格不入。然而，這些雕塑並不只有裝飾一途，它們真實功能是「雨漏」。（即食歷史提供）

對於居住在塞納河附近的魯昂（Rouen）居民來說，這條魔龍就是邪惡化身。為了不惹怒牠，居民只好每年以活人作為祭牲奉獻給牠。直至七世紀，一位天主教祭司來到魯昂，名叫羅曼努斯（Romanus）。他向居民保證，能夠把人們從魔龍威脅中解救出來，但條件是魯昂居民要皈依基督教並在城內建造一座教堂。

最後，魔龍果真被羅曼努斯設計火燒而死，頭部和脖子被懸掛在魯昂城門口，以作為對此事的警剔和提醒。後來，居民開始仿照魔龍頭部，在建築外牆和排水口製作相類似的雕塑，漸漸發展成現今我們在天主教教堂上看到的「滴水嘴獸」。

十三世紀後，在哥德式教堂外牆雕出「滴水嘴獸」的做法十分流行，而現今已知最古老的「滴水嘴獸」則位於土耳其開瑟里（Kayseri, Turkey）。

本文經授權轉載自即食歷史 在神聖的哥德式教堂上，有格格不入的怪獸雕塑

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