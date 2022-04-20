即食歷史》建於陡峭懸崖的東正教修道院：朋土斯人的蘇美拉修道院

蘇美拉修道院歷史悠久，相傳源自四世紀末羅馬帝國皇帝狄奧多西一世統治時期。這座修道院是為聖母瑪利亞（Virgin Mary）而建造，用作置放其聖像，名字由來有數種說法。

即食歷史

蘇美拉修道院（Sumela Monastery）位於土耳其特拉布宗（Trabzon），已有超過一千六百年歷史，是朋土斯人（Pontics）文化的重要代表遺產。所謂朋土斯人，是希臘人一支，他們使用旁狄希臘語（Pontic Greek），信奉東正教，曾居住在黑海南部沿岸地區，該地在歷史上曾建立特拉比松帝國（Empire of Trebizond）。

蘇美拉修道院（Sumela Monastery）位於土耳其特拉布宗（Trabzon），已有超過一千六百年歷史，是朋土斯人（Pontics）文化的重要代表遺產。（維基共享）

這座修道院是為聖母瑪利亞（Virgin Mary）而建造，用作置放其聖像，名字由來有數種說法。一說是「蘇美拉」衍生自旁狄希臘語中「在美拉山上」（Sou Melá）的意思。修道院位處的山岩石黝黑，所以被稱為「美拉山」，有「黑色」之意。另外一說是因為瑪利亞聖像黝黑而得名，或「蘇美拉」本身在高加索拉茲語（Laz）中就是「三位一體」（Trinity）的意思。

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蘇美拉修道院歷史悠久，相傳源自四世紀末羅馬帝國皇帝狄奧多西一世（Theodosius I, Roman Emperor）統治時期。當時兩名雅典僧侶—聖巴拿巴斯（Saint Baranabas）和聖索夫羅紐斯（Saint Sophronios）得到神的旨意，前往尋找一尊由使徒路加（Luke the Evangelist）製作的瑪利亞聖像。後來，他們在本廷山脈（Pontic Mountains）阿爾滕代雷溪谷（Altindere Valley）附近懸崖找到了聖像。於是，他們開始在那裡修建教堂存放這尊聖像。

蘇美拉修道院內部的岩石教堂。（維基共享）

六世紀時，拜占庭帝國皇帝查士丁尼一世（Justinianius I, Byzantine Emperor）命部將貝利薩留（Belisarius）為修道院進行擴建。十三世紀時，十字軍（Crusaders）佔領拜占庭帝國首都君士坦丁堡（Constantinople），拜占庭帝國科穆寧王室（House of Komenos）逃離首都並來到了朋土斯地區自立為皇帝，建立了特拉比松帝國。在那時起，修道院開始有了現在的名字。

十四世紀中葉，相傳特拉比松帝國皇帝阿歷克塞三世（Alexios Komenos III, Emperor of Trebizond）在一次雷擊中被聖母瑪利亞所救。為答謝瑪利亞，他大幅整修和擴建修道院，以岩石建造教堂和木材建造修士房間。一三六五年，阿歷克塞三世更頒布金璽詔書（Golden Bull），下令免除修道院所有債務和賦稅義務。及後阿歷克塞三世繼承人曼努埃爾三世（Manuel I, Emperor of Trebizond）更曾贈送真十字架遺跡碎片予修道院。

岩石教堂內部、天花板、壁畫。（維基共享）

一四六一年，鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）征服特拉比松帝國，鄂圖曼帝國蘇丹並沒有破壞這座修道院，反而頒布法令承認了蘇美拉修道院地位。十八世紀後，修道院則由瓦拉幾亞大公（Voivodas of Wallachia）財政支援。十九世紀後，蘇美拉修道院繼續得到擴建，從此加入了供朝聖者祈禱和休息的房間。

一九二三年，鄂圖曼帝國解體，土耳其共和國成立。原居住在小亞細亞（Asia Minor）、包括朋土斯人在內的希臘群體被驅逐出境，蘇美拉修道院被廢棄。修士被驅逐前，他們埋藏了聖母聖像和其他東正教遺產。這些遺產後來在一九三一年運往希臘，現存放在雅典拜占庭和基督教博物館（Byzantine and Christian Museum）。至於日久失修的修道院則迎來了多次災難，建築和壁畫被前來的朝聖者和刮寶的土匪破壞，一九三○年發生的大火摧毀了大部份木製結構。直至一九七二年，修道院才重新劃歸特拉布宗博物館（Trabzon Museum）管理，並在八○年代開始展開修復工作。如今蘇美拉修道院不再用作修道院，變為一所博物館至今。

蘇美拉修道院建築群內部景觀。（維基共享）

資料來源：The historic Sumela Monastery in Trabzon

本文經授權轉載自即食歷史 建於陡峭懸崖的東正教修道院：朋土斯人的蘇美拉修道院

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