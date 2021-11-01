即食歷史》【歷史小分析】羅馬帝國真的是極權國家嗎？真的是因為過度擴張而滅亡嗎？

基本上，許多人必有聽過「羅馬帝國」（Roman Empire）。它是歐洲古典時代一個幅員遼闊、領土跨越歐亞非的巨型國家。既然如此巨大，羅馬帝國是否就如某篇文章所說，是因為過度擴張而招致滅亡呢？要回答這個問題，我們首先要認識羅馬歷史上三個主要時期－王政時期、共和時期和帝政時期。

羅馬帝國最大版圖（117年）

近日在網上看到有些評論文章或影片以羅馬帝國作為比喻，分析現代關於霸權主義或獨裁主義。例如，有香港議員曾撰文說羅馬帝國是因為過度擴張終致滅亡，藉此帶出他眼中的美國霸權最終也會重複歷史。又例如，有網上KOL製作了關於羅馬帝國的影片，來說明其如何極權，藉以諷刺現代獨裁極權政府。

這些論說在我看來，其實是相當以偏概全，因此我便寫了這篇文章，希望大家對羅馬帝國本質有個正確認識，並回答以下兩條問題：

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羅馬帝國真的因為過度擴張而滅亡嗎？

羅馬帝國真的是極權國家嗎？

在回答以上問題時，要先講講羅馬的政治制度。

基本上，許多人必有聽過「羅馬帝國」（Roman Empire）。它是歐洲古典時代一個幅員遼闊、領土跨越歐亞非的巨型國家。既然如此巨大，羅馬帝國是否就如某篇文章所說，是因為過度擴張而招致滅亡呢？要回答這個問題，我們首先要認識羅馬歷史上三個主要時期－王政時期、共和時期和帝政時期。由於「羅馬帝國」指的是帝政時期，因此我們不應以「羅馬帝國」這個名稱，來概括整個羅馬文明歷史。

王政時期

王政時期指的是西元前753年到前509年這段時期。羅馬建城後，充其量只是個城邦國家。這段時期的羅馬由選舉產生的「國王」統治，所以有時也會被稱為「羅馬王國」。然而，這個稱呼其實不太準確。因為當時的羅馬，充其量是個部落型國家，與毗鄰古希臘城邦如雅典等相比，在文化和科技上均遠遠落後。因此，與其說是個國王，不如說羅馬部落領袖還比較貼切。部落領袖的特點，便是其權力基礎和威望由部落中有相當地位的人認可確立，這些人漸漸成為了後來的元老院（Senate）議員。也就是說，羅馬國王並沒有絕對權力。

後來，最後一任國王的統治和德行實在太糟糕，羅馬人索性把他推翻了，認為任期終身的國王這東西實在不適合羅馬。於是，他們廢除了國王制，改為由任期只有一年的兩位執政官管治羅馬。於是，羅馬正式進入共和時期。

本文經授權轉載自即食歷史 【歷史小分析】羅馬帝國真的是極權國家嗎？真的是因為過度擴張而滅亡嗎？

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