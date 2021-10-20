即食歷史》岸田文雄勝出黨內總裁選舉，將出任第一百任日本首相…但為什麼日本首相任期大多短命？

日本首相這個職位在1885年設立，首任為伊藤博文，至今只有約一百三十多年歷史。百多年間已出現近百任首相，平均每任首相任期只有一年多，更迭頻繁，在世上也只有義大利總理任期能與之一拼，同樣如此短命。

即食歷史

現任自民黨總裁菅義偉的任期今天屆滿，同時也會辭任總理大臣（日本首相）。自民黨內選舉選出岸田文雄為新任總裁，他將會成為日本第一百任首相。

日本第一百任首相 岸田文雄。（彭博）

慢著，第一百任？

日本首相這個職位在1885年設立，首任為伊藤博文，至今只有約一百三十多年歷史。百多年間已出現近百任首相，平均每任首相任期只有一年多，更迭頻繁，在世上也只有義大利總理任期能與之一拼，同樣如此短命。

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究竟是什麼原因讓日本首相任期如此短命呢？讓我簡單說一下幾個原因。

首先，根據日本憲法，兩院（參議院和眾議院）權力和地位皆較強勢，變相能夠與首相抗衡，削弱了首相的執政能力。往往當首相被認為執政不力，或是與兩院出現政治爭鬥，首相就相對容易被拉下台。如果兩院多數派不一致，這種情況便更加嚴重。

然後，參議院每三年便會對半數議員進行改選，與首相四年任期不相同。即便現任首相與上屆參議院關係較好，三年後仍要與改選後的參議院重新建立關係，政治上較不穩定。而且，如果首相所屬的政黨在頻繁的選舉中失利，同為政黨總裁的他便須為選舉失利而辭職。由於日本多由執政黨總裁同時兼任首相，辭任總裁同時代表辭任首相，因此在首相執政上增添了更多不確定性。

再來就是，日本雖然有多個政黨，但首相基本上大部份都是來自自民黨。自民黨總裁在安倍晉三任出任前，任期為三年，在2003年前更只有兩年，而且不能當超過兩屆。如果總裁之位出現空缺，新任總裁任期只會是前任總裁的剩餘任期。也就是說，自民黨總裁任期一般比首相還短。由於日本慣例是執政黨總裁兼任首相，因此每當自民黨改選總裁時，若現任首相競逐政黨總裁連任失敗，失去總裁職位的他同時只好無奈地辭任首相。就算現任首相受到國民或兩院愛戴，自民黨還能夠以這種方法把首相拉下馬，這本就是一件很不可思議的事，因為這種做法，就直接是跟國民、兩院甚至政治上的盟友作對的事。小泉純一郎便是一個例子。

因為制度特徵，便先天決定了日本首相難以順利完成正常任期。如果在任期間執政上有任何差錯，很容易便能給各方政敵（無論是黨外還是黨內）利用制度拉下馬。也正因這樣，日本政治常常變得停滯不前，經濟和社會情況難以得到改善。

不過，為什麼前首相安倍晉三能夠成為日本史上任期最長的首相呢？安倍晉三兩度拜任首相，不計2006年首次上任的話，他在2012年二度成為首相後，共在位2,824天。如果加上首任短暫執政一年，任期加起來更長達3,188天。

最直接原因，便是安倍任自民黨總裁期間，成功把總裁連任次數由兩次改為三次，即最長可任總裁達九年，為連任首相提供了首要條件。第二便是他第二次的執政在日本算是得到好評。他所提倡的「安倍經濟學」，包括加大政府支出、實行量化寬鬆和減少監管限制等等，有效重振日本經濟。而且，他成功為日本爭取主辦2020年東京奧運，希望利用奧運為日本帶來巨大的經濟收益（然而疫情使之事與願違），促使他在2014年和2017年成功擊敗與之競爭的對手。可是，在他執政後期時，在2018年推出的銷售稅使他惹來極多批評。

2020年疫情下，日本又再步入衰退，安倍晉三也因身體健康為由，決定在首相和黨總裁剩餘任期完結前提前辭職，但無礙他成為日本史上在位最長的首相。

本文經授權轉載自即食歷史 岸田文雄勝出黨內總裁選舉，將出任第一百任日本首相…但為什麼日本首相任期大多短命？

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