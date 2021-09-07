即食歷史》【去他Ｘ的歷史！】告訴您四個打臉教科書與動物有關的爆笑歷史史實真相

你覺得你很愛自己的貓嗎？大錯特錯！你只是「喜歡」你的貓，但你絕對沒有到愛的程度，至少沒有像古埃及人那麼愛。因為在古埃及時期，要是貓咪往生，主人當然會天Ｘ的崩潰，且他們哀悼貓的方式還相當「高調」，首先是剃掉眉毛...

即食歷史

沒喵就沒毛－古埃及人的貓奴哲學

你覺得你很愛自己的貓嗎？大錯特錯！你只是「喜歡」你的貓，但你絕對沒有到愛的程度，至少沒有像古埃及人那麼愛。真的！埃及人他Ｘ的愛貓，他們也喜歡狗，但最愛的還是貓咪。他們會給貓咪穿戴珠寶，奉上皇家等級的飲食，待貓比待人還要好—要換作是你，可能也會這樣，因為惹人厭的人類真的很多。

埃及人他Ｘ的愛貓，他們也喜歡狗，但最愛的還是貓咪。他們會給貓咪穿戴珠寶，奉上皇家等級的飲食，待貓比待人還要好—要換作是你，可能也會這樣，因為惹人厭的人類真的很多。（維基共享）



就我個人來說，我覺得貓真是他Ｘ的詭異，所以我就是不喜歡貓！貓盯著你看的時候，可能是想依偎在你的手臂，也可能是想趁你睡著時吃掉你的臉，貓就是這麼難以猜透的生物。可能就是因為這種無法預測的特性，埃及人才會這麼喜歡貓，因為古埃及人可是他Ｘ的病態！不過，他們病態的虐待手法算是另一個話題，所以我們還是回到毛小孩……好啦，來講一個好了：古埃及人會扒光一個人的衣服，然後將他裸身塗滿牛奶和蜂蜜，接著綁在兩條船中間，任憑其在不流動的汙水水域載沉載浮，你大可想像一下這個畫面。（小提示：靜止不動的汙水區域往往住了許多餓個半死的蟲，這些蟲正好就愛牛奶和蜂蜜，以及各種有洞的地方，熱愛的程度跟埃及人愛貓應該有得拚。）

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在埃及，要是貓咪往生，主人當然會天Ｘ的崩潰，且他們哀悼貓的方式相當高調。首先是剃掉眉毛，表示自己的毛小孩走了；換句話說，喵喵走掉的話，毛也得走，這就是埃及人的做法。接著，貓咪會被做成木乃伊，葬在家族的墳墓裡。在眉毛長回來之前，主人就持續不斷哀悼逝去的貓（順帶一題，眉毛要長回來可要花上個天Ｘ的天荒地老）。

我的天呀！和埃及人的做法相比，你在社群媒體上的愛貓愛狗愛寵物貼文簡直是遜爆了！我想說的是：如果你真的很愛你的貓，在不幸的那一天到來時，記得要刮掉你的眉毛。這可不是什麼誇張的提議，反正你卸妝之後，看起來可能就跟沒有眉毛沒什麼兩樣

多到認不清－養狗狂人忽必烈

所以，養幾隻狗才算多呢？三隻？四隻？還是五隻？為了節省時間，我們就設定在五隻好了。以現今的標準來說，養五隻狗當然算是很多了，不過要是回頭翻看歷史，跟忽必烈的養狗數量比起來，五隻狗根本不算什麼。

討論忽必烈養的狗之前，你得先認識一下這位仁兄。

一二六○年五月五日，一直到一二九四年二月十八日，忽必烈既是蒙古的可汗，也是元帝國的第一位皇帝，同時也是統治中國的皇帝！（這履歷很驚人吧！）忽必烈實在是個狂人，這狂人做了什麼呢？他養的狗，那數量可真是他Ｘ的多。有幾隻呢？五千隻。對，你沒看錯，這位可汗養了五千隻獒犬。認真想像一下集合五千隻狗是什麼畫面……我不知道你的畫面長什麼樣，但在我想像的畫面裡，五千隻狗就像是在浴缸裡裝滿五千包的ＭＭ巧克力：明知這是個餿主意，但基於某些原因，還是這麼做了！

元世祖忽必烈。（維基共享）

不過，要是忽必烈養的是五千隻貓的話，那感覺就一點也不狂，也一點都不猛，還會徹底扭轉敵人對他的觀感：不再是個強人，而是個孤零零的怪異瘋子！所以，我要說的是，如果你覺得這輩子註定要孤單一人了，可別放任自己變成「愛貓的怪鄰居」，別過上那種生活！反之，你可以成為超酷的愛狗人！養很多狗的話，大家不會覺得你可悲，反倒會說：「案！這人真狂！」也不會覺得你像是電視節目裡的囤物狂，而是個超有趣的傢伙！

還在等什麼呢？趕緊去你的汽車後座倒滿肉乾，然後把後門開著，直接開車上街去，準備開始蒐集流浪狗了！要成為跟忽必烈一樣酷的人，你得去蒐集五千隻狗，這可要花上好一段時間呢！

你的狗最瞭狀況－愛爾蘭人以狗識人

人們說狗狗可以嗅出恐懼，但你知道狗狗還能聞到些什麼嗎？鬼扯蛋的人。如果你的狗狗不喜歡某人，原因就是那個人正是他Ｘ的爛人；但要是你的狗狗不喜歡你的話，那可能表示這不是你第一次遇到交不到新朋友的狀況。幾百年以來，人類都會透過狗狗來揪出笨蛋。愛爾蘭人就這麼做了，早在五世紀的時候，只要能證明自己贏得狗狗的喜愛與忠心，崇高的國王與勇士就可以在名字前面加上個「酷」（Cu，請用愛爾蘭語發音）。有了這個頭銜，便可立即辨認出誰才是好棒棒！

舉個例子，酷．康諾特．歐萊理（Cu Chonnacht O’Reilly）是來自瑞哈亞家族的布雷芬貴族（Bréifne Ó Raghallaigh），簡單來說，他就是布雷芬王國（Bréifne）的國王。這位仁兄是一位國王，擁有幾隻相當了得的狗，而他名字前面有「酷」這個頭銜，說明他成功獲得這群好狗兒的信任、愛與感情，所以表示康諾特是位值得你信任的人。換句話說，要是你遇到一位沒有「酷」頭銜的貴族，那麼這個人喜歡的可能是貓，所以你可能要速速遠離這傢伙。

基本上，養貓的人就他Ｘ的不是老實人，愛爾蘭人早就知道了！你想要成為國王嗎？那他Ｘ的趕快去養一隻狗吧！你希望大家愛你、尊敬你、向你致敬嗎？那領養一隻小狗吧！你想要這個世界知道你是個好人？那就跟你的小黃狗一起出門昂首闊步吧！但是，要是你想要成為一個怪人，一個反社會的惡棍，就是那種住在公寓地下室，成天吃著沒煮熟的微波食品，然後時時都在暗地裡算計著該如何搞垮對手的人，那就去養隻貓，去逗貓、去跟貓講話，然後你就可以跟貓還有邪惡的計畫一起失敗、失敗、再失敗。自古以來，從來就沒有人是跟喵喵一起打敗敵人的！

好的，你剛學了一些有關追趕跑跳碰的歷史，下回你要是遇到有人說：「我沒有很喜歡狗狗！」那就趕緊去通報有關當局，因為這個人很有可能是恐怖分子！

巴黎的妓女－法國鬥牛犬的妙用

讓我們繼續來討論狗狗！如同各種偉大的事物一樣，法國鬥牛犬可是選擇育種的成果，好比微波捲餅的發明，東加一點、西加一點，就成了超級無敵美味的食品啦！不過，你可能不知道粗短矮小的蝙蝠耳鬥牛犬，其實是在十九世紀中期開始受到大眾青睞的，當時的社交名人和阻街女郎出門都必須帶上一隻法國鬥牛犬，這樣才能充分展露自己的格調，也才可以吸引男人的目光！是的，沒錯，「阻街女郎」就是妓女。若你問我的看法，我真心覺得這些女人真是他Ｘ的聰明！沒有人可以抗拒法國鬥牛犬！要是你牽上這麼一隻小夥伴，男人、女人、怪人，以及所有人都會想要來接近你，也就造就了談生意、賺外快的絕佳機會，所以法國鬥牛犬根本就是阻街女郎支援前線的好夥伴！

圖為一名法國女性和她的鬥牛犬，示意圖。（https://frenchiejourney.com/french-bulldog-history/）

以上述十九世紀法國文化為前提的情況之下，我們可以假定，一個女人牽著一隻跟微波捲餅一樣被創造出來的狗狗在街上走時，你只要上前說幾句甜話，再掏出一些錢，你就很有可能可以直搗對方身上的「熱餡餅」了。時間快轉到現代，我可沒說每個養法國鬥牛犬的女孩都是賣身的，但機率很大就是了，我覺得可能有八成，剩下的兩成是那些想要裝成宿醉未醒的酷酷女孩，也就是阻街女郎的模樣。你知道嗎？我超開心的！因為身為人類的我們，本來就都有兩項基本需求，一是拍拍狗兒，二是摸摸蜜臀；基於這個原因，我想要認識每一位養法國鬥牛犬的女孩兒！

免責聲明：要是你認定一位牽著法國鬥牛犬的女子是妓女，便上前去搭訕，然後命根子被狠狠地打了一記，那可不是我的責任！（我想）時間終究還是改變了某些事情。

本文摘自《去他Ｘ的歷史！111個打臉教科書的爆笑史實真相》

作者：船長先生（The Captain） 譯者： 吳盈慧

出版社：創意市集

本文經授權轉載自即食歷史 【去他Ｘ的歷史！】告訴您四個打臉教科書與動物有關的爆笑歷史史實真相

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