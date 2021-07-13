即食歷史》你有沒有想過原來平安時代的日本，是沒有廁所的概念？

到日本旅行，相信每個人走進公眾洗手間時，都會覺得日本的洗手間又乾淨又舒適，又有全自動的智能廁所供人使用。告訴你，其實平安時代的日本，是沒有廁所這個概念的！

日本後來才出現的茅廁。

即食歷史

到日本旅行，相信每個人走進公眾洗手間時，都會覺得日本的洗手間又乾淨又舒適，又有全自動的智能廁所供人使用。告訴你，其實平安時代的日本，是沒有廁所這個概念的！

讓我們回到平安時代的日本。當時日本定都平安京，亦即是今天的京都。這座城市可真是日本人的驕傲，它是以中國盛唐時的首都長安為藍本，桓武天皇下令建造的，是當時日本最偉大的城市。然而你想要在這座偉大的城市如廁，你是怎樣也無法找到一個廁所。就算你生於帝王之家，你還只能使用一些木桶之類的器皿如廁。例如皇室貴族利用放在房內的「橘箱」或「簍」解決，事後倒進河中或棄至野外，讓魚類或鳥類處理掉。

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平安時代貴族用的便器—樋箱。（圖片來源：世界のトイレ博物館）

至於身為平民又如何解決呢？答案是在路邊！平民家中沒有廁所，多是在家門口或是街上解燃眉之急。由於人人如是，排泄物使街道瀰漫著一片惡臭，就算是堂堂日本國都也是如此。由於衛生問題嚴重，往往爆發不少疫症。

進入武士時代後，人糞的地位得到了提升，排泄物的處理制度也變得成熟！這是因為農業生產需要肥料，而糞便是非常有效的肥料。在這之前的貴族時代，人糞被視為穢物，若你告訴人家你家農作物使用糞便作為肥料種植，那可沒有人敢放進口中。為了方便收集糞便，市內漸漸出現公眾廁所讓人使用。起初這些廁所設立在一些多人聚集的地方，如寺廟附近等，後來民家也逐漸有了廁所。

戰國時代時，糞便收集更成了一門生意。當時你不用付錢叫人幫你清理糞便，卻可叫商人前來給你錢拿走這些糞便，因為糞是農業生產的重要肥料而變得有價值。難怪葡萄牙傳教士路易斯·弗洛伊斯也曾為此驚訝道：「在葡萄牙人們是要付錢給其他人清走糞便，在日本卻竟然有人用米和黃金去購買！」

本文經授權轉載自即食歷史 你有沒有想過原來平安時代的日本，是沒有廁所的概念？

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