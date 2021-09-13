即食歷史》中世紀的貓主子一樣調皮

就這樣，當時一樁不起眼的小意外，這隻貓當然沒想過，牠的搗蛋惡作劇，就這樣流傳後世，穿越時空讓現代人知道牠的「惡行」了！

即食歷史

你家主子有經常搗蛋嗎？有在你家窗簾、沙發、電線或床鋪留下不滅痕跡嗎？似乎，貓的搗蛋行為是與生俱來的，牠們的老祖宗，也喜歡搗蛋！

在印刷術還沒發明的中世紀，要編撰一本書就只能靠手寫。因此，中世紀書籍在當時可是十分名貴和稀有。然而，也正因為是手寫關係，每本書都具有獨特性，富有作者的個人風格。例如，除了每個人的筆跡不一樣外，還能發現書上奇怪的塗鴉圖案、怪誕的段首字母，甚至是寫作者專屬「水印」。而且，因為當時使用的是羊皮紙，所以當我們現代人翻開這些典籍時，頁面經常會長出古怪的菌類植物，或有不少被蟲子咬破的小洞。

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怪誕的段首字母。（Emir O. Filipović）

2011年7月，艾米爾．奧．菲利波維奇（Emir O. Filipović）在波斯尼亞的薩拉熱窩（塞拉耶佛）大學中擔任研究員。在一次研讀中世紀古籍時，他翻到了書的一頁，發現了有趣的事。



他看到這本每頁都寫著密密麻麻文字的書，竟然有一頁是空白的。正確點說也不全然空白，這頁上其實印著一個與內容格格不入的圖案－貓的腳印！這還不止，另外一頁寫滿字的，也同樣有貓腳印。

印有貓腳印的中世紀書籍。（Emir O. Filipović）

究竟發生什麼事呢？艾米爾相信，當作者埋頭苦幹寫作時，他的貓突然跳上書桌，腳踏在墨水裡，然後跳到了作者正在寫的書上，就這樣留下了黑色腳印。無奈的作者眼看他那精心傑作被貓的惡作劇破壞了，可能頃刻間暴跳如雷，也可能十分慌張，急忙把貓趕離書桌，怕牠繼續留下「簽名」。

或許此時作者嘆了一口氣，百般無奈，因為貓的腳印從此與他的文字結合為一了。那還沒寫字卻已有腳印的空白頁，他選擇放棄跳過這頁不寫，而在下頁繼續寫。要知道，當時羊皮紙很昂貴，每頁都是密密麻麻的字，中間卻出現了一頁空白。

貓腳印特寫。（Emir O. Filipović）

就這樣，當時一樁不起眼的小意外，這隻貓當然沒想過，牠的搗蛋惡作劇，就這樣流傳後世，穿越時空讓現代人知道牠的「惡行」了！

貓腳印特寫。（Emir O. Filipović）

本文經授權轉載自即食歷史 中世紀的貓主子一樣調皮

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