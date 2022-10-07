即食歷史》為甚麼「威爾斯親王」是英國歷代王儲必被冊封的稱號？

威爾斯親王是王儲的專用封號，由英國國王或女王冊封。這個傳統可以追溯回西元十四世紀英國金雀花王朝（House of Plantagenet），愛德華三世（King Edward III）冊封他的長子愛德華為威爾斯親王說起。

當今英國王室的王儲查爾斯王子（Prince Charles），他被封為威爾斯親王（Prince of Wales）。（編按：因本篇文章完成於英女王去世前，如今威爾斯親王頭銜已於今年9月換成威廉王子繼承。）

圖為現任英國王儲威爾斯親王威廉王子（右）及其一家人。（美聯社）

威爾斯親王是王儲的專用封號，由英國國王或女王冊封。這個傳統可以追溯回西元十四世紀英國金雀花王朝（House of Plantagenet），愛德華三世（King Edward III）冊封他的長子愛德華為威爾斯親王。從此，英國歷代君主沿用他的做法，冊封王儲為威爾斯親王。

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但為什麼愛德華三世會有如此做法？這要說一個英國的傳說故事。愛德華三世的祖父愛德華一世（King Edward I）是金雀花王朝一個著名君主，被稱為「長腿愛德華」（Edward the Longshanks）和「蘇格蘭鐵鎚」（Hammer of the Scots）。關於他與蘇格蘭（Scotland）的恩怨情仇不是本文重點，總之在他任內，英格蘭成功吞併了威爾斯（Wales），差點吞併了蘇格蘭。

武力征服了威爾斯後，當時桀驁的威爾斯人還不願意向愛德華一世臣服。當愛德華一世準備派總督統治威爾斯時，威爾斯人向他提出這個人選必須符合四個條件：「一、必須在威爾斯出生；二、必須是來自帝王家；三、既不說英語也不說法語；四、純潔無暇，從沒有犯過過錯。」威爾斯人提出這些條件，當然是故意刁難愛德華一世，這樣的人怎麼會存在這個世上呢？誰不知，愛德華一世哈哈大笑，從容不迫。

英王愛德華一世。（維基共享）

不久後，他把即將分娩的王后來接到威爾斯卡那芬堡（Caernarfon Castle），王后在這裡誕下了新生兒子。愛德華一世在眾威爾斯貴族面前舉起自己這個剛誕生的兒子，然後說：「他就是你們的新主人－威爾斯親王！」的確，這個嬰兒是在威爾斯出生，不懂說英語法語，只懂娃娃哭。他是愛德華一世的兒子，王室正統無誤。嬰兒剛誕生在這世上，純潔無暇，沒做過半點壞事。威爾斯人看到傻眼，只好承認這個來自英格蘭王室的嬰兒王子成為自己的新主人。

接著愛德華一世的孫子愛德華三世成為英王後，冊封自己的長子為威爾斯親王，這做法被後來的英王沿用。不過，因為威爾斯人始終對英格蘭王室存在敵意，所以後來的冊封都在倫敦舉行，直到近代愛德華八世（King Edward VIII）成為國王前才再次在威爾斯被冊封為親王，並成為傳統。只是愛德華八世不愛江山愛美人，當英王不久後便放棄了王位。

關於威爾斯親王的傳說最早可以追溯至西元十六世紀，是否真實存疑。不過，英國王儲必被冊封威爾斯親王的做法，卻是歷史悠久的傳統！

本文經授權轉載自即食歷史 為甚麼「威爾斯親王」是英國歷代王儲必被冊封的稱號？

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