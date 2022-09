即食歷史》英國君主在何時開始，會在自己名號後加上君主序數呢？

其實,古典時期直至中世紀,大家不太習慣以序數稱呼那些國王或貴族。在英格蘭,這種以序數區分君主的做法大概是來自金雀花王朝(House of Plantagenet)的三位愛德華國王。

英國新王登基,華文傳媒和普羅大眾都齊齊稱他查爾斯三世(Charles III, King of the United Kingdom)。不過根據翻譯傳統,我還是比較習慣把他稱為查理三世。

英國女王伊麗莎白二世今天辭世,享耆壽96歲,王位由她73歲的兒子查爾斯(左)繼承,頭銜為查爾斯三世。(路透社)

因為他是英國史上第三位名叫查理的國王,所以包括王室在內,稱他為三世是很順理成章。不過,是從何時開始,英國君主開始稱自己幾世幾世呢?

想一想,首位使用某個名字的君主不會自稱為一世的,就好像在十一世紀進行諾曼征服(Norman Conquest)建立現代英國雛形的征服者威廉(William the Conqueror),他本人就不會稱自己、也不曾知道自己叫做威廉一世(William I, King of England)。同樣,童貞女王伊莉莎白一世(Elizabeth I, Queen of England and Ireland),她叫「一世」也是因為後來伊莉莎白二世(Elizabeth II, Queen of the United Kingdom) 的出現而作區分。如果未來有另一位英女王叫維多利亞,那麼現在我們所稱的維多利亞女王(Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland)相信都要叫做維多利亞一世了。

其實,古典時期直至中世紀,大家不太習慣以序數稱呼那些國王或貴族。在英格蘭,這種以序數區分君主的做法大概是來自金雀花王朝(House of Plantagenet)的三位愛德華國王。這三位愛德華其實是爺、父、子的關係,我想那時人們(至少是當官的)為了區分這三位國王而煩惱過。在當時一些法律文件裡,每當要提及到他們名字時,會在後面括著他們在位時期以作分辨。這折衷做法在處理文件時還好,但如果要以口讀出來時便過於麻煩了。於是,漸漸地,坊間出現了「第一位愛德華國王」(The first King Edward)、「第二位愛德華國王」(The second King Edward)和「第三位愛德華國王」(The third King Edward)這種非官方式稱謂,可算是英格蘭開始使用君主序數的最早原型。

隨著愈來愈多同名君主出現,這種用數字區分同名君主的做法,變得愈來愈普遍。十六世紀後的都鐸王朝(House of Tudor),這種稱呼也變成官方正式了。著名的渣男亨利八世(Henry VIII, King of England and Ireland)就在許多官方文件裡自稱亨利八世。亨利八世是第一位常態化君主序數稱呼的英王,後來的英王繼續沿用了他的做法。

不過,這種君主序數也有不合理之處。前面提到金雀花王朝的三位愛德華國王分別是愛德華一世(Edward I, King of England)、愛德華二世(Edward II, King of England)和愛德華三世(Edward III, King of England),但他們其實在英國歷史上並非首三個名叫愛德華的英格蘭君主。在征服者威廉征服英格蘭前,早有三名英格蘭君主名叫愛德華-長者愛德華(Edward the Elder)、殉教者愛德華(Edward the Martyr)和懺悔者愛德華(Edward the Confessor) 。征服者威廉作為外來征服者,要坐穩英格蘭王位,想必找來一堆理由,證明自己是英格蘭正統繼承人。那就是說,他一定承認自己與這些愛德華國王帶有合法繼承關係的。

不過,後世歷史學家在為英國史上那些君主分配序數時,就沒有理會征服者威廉的想法啦。他們偏偏把諾曼征服前的那些英格蘭君主全部不給予序數。或許他們認為,諾曼征服前的「盎格魯-撒克遜英格蘭」(Anglo-Saxon England)與現代英國文化和語言差太遠了,而真正的英國文化雛形,始於諾曼征服後。

