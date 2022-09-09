神奇海獅先生》女王過世了，信守一個一輩子的承諾！

當我們從70年後，回顧過去英國女王伊莉莎白二世說過的那些誓言，你會看見，女王真的已經盡自己的全力來守住這份承諾！

神奇海獅先生

1953年6月2日，在經過漫長的加冕典禮後，年輕的伊莉莎白公主正式繼位，成為伊麗莎白二世。

當天晚上，新女王在廣播裡對全大英國協人民莊嚴的承諾，自己將承擔起重任、為國家服務，

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「.....向上帝祈禱，賜與我智慧與力量，讓我能夠履行我接下來要許下的承諾：」

「我真誠地承諾為你們服務，正如你們中的許多人都承諾為我服務一樣。」

「在我未來的一生裡，我將全心全意，以不辜負你們的信任。」

而接下來她的一生，真的都在信守這個承諾…..

1953年6月2日，在經過漫長的加冕典禮後，年輕的伊莉莎白公主正式繼位，成為伊麗莎白二世。（維基共享）



父王駕崩

從她成為女王的那一瞬間起，她就一直努力在拉進自己與人民的關係。當時，26歲的伊麗莎白正與丈夫菲利普訪問肯亞。

雖然說是皇家別墅，但當時的條件顯然沒有很好，因為在某天晚上，一群猴子衝進他們的客廳，肆無忌憚地到處亂竄，還拆掉了他們的傢俱、然後扔出窗外。

幾天後當他們正在家裡陽台休息時，公主的秘書走了進來向他們報告了壞消息：公主的父親喬治六世昨天在打完一場獵之後，當晚便過世了。

「國王陛下走的非常安詳.....」秘書安慰道。

伊莉莎白轉身對著牆壁，不由自主地哭泣了起來。菲利普輕輕的從後面扶住了她。

從那時候開始，帶領英國挺過二戰的國王駕崩，伊莉莎白時代也就正式開始......

圖為年輕時的伊莉莎白二世與菲利普親王。（維基共享）

與德和解

伊莉莎白立刻飛回英國，各國代表也前來哀悼，而西德的代表正是當時的總理阿登納。對於德國人來說，這是一個有點尷尬的場合！畢竟在八年前，德國與英國才在二次大戰打的水深火熱，但當阿登納總理走進哀悼會場後，伊莉莎白卻主動走向總理、交談了起來。

雖然她們從頭到尾都只有閒話家常。但這重要性非比尋常！

現場多達150名客人，全都見證了：女王與德國人談話。

史無前例的加冕

很快的，伊莉莎白就要在西敏寺舉辦加冕典禮。

這場典禮非常盛大，預計到時會有8千名賓客前來觀禮，而在外面更有超過300萬人，擠在倫敦的街道上目睹新國君。

儘管當時倫敦下著大雨，卻仍然沒有澆熄全國民眾的熱情，他們很多人甚至是從前一天晚上就睡在街上（請注意，當時下著大雨喔），就為了佔據最好的位置。

但這時，女王做了一個史無前例的決定：她要直接現場轉播加冕典禮！

有史以來第一次，全英國人民能坐在家中觀看君主的加冕典禮。這個消息一出，全英國的電視機全部銷售一空。

但所有宗教及政府官員則全面崩潰。坎特伯里大主教、首相邱吉爾還有一票內閣，全都出來反對：「女王～加冕典禮是非常神聖的啊～怎麼可以讓攝影機這種奇怪的東西進入呢？」

另外也有人擔憂，如果加冕典禮出了什麼意外，那可是對君主威信重大的打擊。

面對政府閣員的壓力，27歲的女王卻堅定的回應：「我已經做出了決定。」

背後的原因很簡單：她的加冕與自己的人民間，不該有任何距離。

因此，在加冕典禮當天的上午11點整，全英國人民都靜下來了，全都在觀看自己的女王走向西敏寺祭壇、觀看大主教為女王塗油，觀看聖愛德華王冠緩緩地落在伊莉莎白女王的頭上。

而在當天晚上，伊麗莎白二世也透過廣播，向全英國人民承諾：自己不會讓大家失望的。



這句承諾，很輕也很重。

伊莉莎白二世的加冕典禮畫面。（維基共享）

讓我想到《王冠》裡，伊莉莎白剛剛當上女王時，她的祖母寫給她的信：

「親愛的莉莉白，我知道妳有多愛妳的爸爸，」

「但妳必須把這些情緒放在一邊，因為妳的責任在召喚妳」

「當妳哀悼妳的父親時，妳也必須哀悼另一個人：伊莉莎白・蒙巴頓，她現在已經被另一個人取代了，那就是伊麗莎白女王。」

「這兩個伊莉莎白將會經常發生衝突。但事實是，王冠必須贏、永遠必須贏。」

在接下來漫長的70年裡，她其實一直都在拉近與人民的距離，而在這過去帝國漫長的沒落中，她也一直扮演一個安定人心的角色。

你從來都不會想到女王可能有什麼負面新聞，但你看其他王室成員，你就會發現要一輩子都要在那個角色裡，真的很不容易。

當我們從70年後，回望過去她的那個誓言，我認為，她真的已經盡自己的全力來守住這個諾言了。

本文經授權轉載自【海獅說】女王過世了，信守一個一輩子的承諾！

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