即食歷史》古埃及人也會找莊嚴儀式開玩笑！

對於古埃及人來說，死亡並不是終結，而只是通往永生前的一個中轉站。通往永生其中一個最重要的儀式便是所謂「開口儀式」。

即食歷史

對於古埃及人來說，死亡並不是終結，而只是通往永生前的一個中轉站。這個中轉站可以十分平和、複雜、痛苦甚至危險，但最終還是通向同一目的地—永生（After Life）。通往永生其中一個最重要的儀式便是所謂「開口儀式」（Opening of the Mouth）。代表著死者的東西—如他的雕塑、油畫或是製成木乃伊的遺體，透過祭司施行咒語，為死者在死後世界中恢復正常生活能力，例如喝水、進食、聽覺、視兜和嗅覺等等。「開口儀式」在當時非常重要和莊嚴，不過考古學家卻發現了古埃及人對於這個儀式幽默的一面。

通往永生其中一個最重要的儀式便是所謂「開口儀式」（Opening of the Mouth）。（維基共享）

十九世紀後葉，英國考古學家法蘭德斯．皮特里（Flinders Petrie）在古代底比斯（Thebes）拉美西姆神殿遺址（Ramesseum）發現了一塊陶片（Ostracon）。陶片在古埃及時期充當紙張角色，由破爛陶瓷的碎片製成，在當時十分普遍，也很便宜。這塊陶片距今超過三千年，上面畫著一名女性，鼻子被一隻猴子按著。這是一位繪畫學生的作品，陶片上女性的角度是古埃及典型的表達方式，不過畫功不算很細膩。法蘭德斯認為陶片是繪畫學生的練習作品，這位學生想把「開口儀式」以輕鬆幽默方式呈現出來，因而便有了這種有趣的構圖和演繹。

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這塊陶片距今超過三千年，上面畫著一名女性，鼻子被一隻猴子按著。（作者提供）

想不到，經過三千多年後，他這個沒想要流芳百世的練習作品，如今成為了現代人類寶貴的文化遺產！

本文經授權轉載自即食歷史 古埃及人也會找莊嚴儀式開玩笑！

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