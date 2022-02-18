即食歷史》早已消失於世上的金字塔塔尖部分－頂角錐

中王國古埃及人興建金字塔時的主要建造材料為石灰岩，塔尖頂角錐部份則是花崗岩。頂角錐多有關於主人和信仰的銘刻。

即食歷史

這是古埃及「黑金字塔」（The Black Pyramid）塔尖部分，稱為頂角錐（Pyramidion），現存放在位於埃及首都開羅（Cairo, Egypt）的埃及博物館（The Egyptian Museum），是目前流傳至今保存得最好的金字塔頂角錐。

古埃及「黑金字塔」，由法老阿蒙涅姆赫特三世（Amenemhat III）興建。現時其大部分結構已經倒塌，只剩核心部份仍屹立著。（維基共享）

黑金字塔位於開羅以南約四十公里的代赫舒爾（Dahshur），該地曾是古埃及王室陵墓。黑金字塔建於中王國（Middle Kingdom）十二王朝（12th Dynasty）時期，由法老阿蒙涅姆赫特三世（Amenemhat III）興建。現時其大部分結構已經倒塌，只剩核心部份仍屹立著。

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中王國古埃及人興建金字塔時的主要建造材料為石灰岩，塔尖頂角錐部份則是花崗岩。頂角錐多有關於主人和信仰的銘刻。例如，黑金字塔的頂角錐，中間部分刻著羽翼和日輪圖案，象徵保護著刻在其之下的法老眼晴、名字和稱號。圍著底部位置則有以聖書體（Egyptian Hieroglyphs）刻成的銘文，意思為：「阿蒙涅姆赫特見證了拉的完美。」「拉」是古埃及人太陽神的名字。黑金字塔的頂角錐十分平滑，以便反射陽光，使金字塔看來更神聖。由此可見，黑金字塔是當時用作代表太陽神的許多真金字塔之一。

中王國古埃及人興建金字塔時的主要建造材料為石灰岩，塔尖頂角錐部份則是花崗岩。圖為「黑金字塔」的頂角錐。（即食歷史提供）

不過，由於阿蒙涅姆赫特三世後來離開了代赫舒爾，並在哈瓦拉（Hawara）建造了另一座金字塔，普遍認為黑金字塔頂角錐由始至終都沒有放到黑金字塔塔頂之上。

本文經授權轉載自即食歷史 早已消失於世上的金字塔塔尖部分－頂角錐

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