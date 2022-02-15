即食歷史》《大魔法書》－由撒旦化身編寫的神秘中古咒術書？

《大魔法書》是在神秘學裡舉足輕重的典籍，內裡記載著召喚魔鬼到世上的詳細方法和儀式。

《大魔法書》（The Grand Grimoire）又稱為《紅龍》（Red Dragon）或《撒旦福音》（Gospel of Satan），相傳是一本具有強大力量的中古咒術書。據說這本書是由化名為「底比斯的霍諾里烏斯」（Honorius of Thebes）的人所撰寫，而這個人曾被認為就是撒旦化身。《大魔法書》是在神秘學裡舉足輕重的典籍，內裡記載著召喚魔鬼到世上的詳細方法和儀式。

圖為《大魔法書》的複製本。（圖片來源：https://www.pbfa.org/）

一般相信，該書可能是在十六世紀時編撰而成。而兩個世紀後，在十八世紀的法國，坊間便開始出現以原書內容大量印刷的成書（大家到今天仍可以在很多地方買到該書內容的印刷本）。不過，這些複印本似乎都沒什麼「法力」。那麼原書現在在哪裡呢？其實，原書現存於梵蒂岡宗座檔案館（Vatican Apostolic Archives，前稱梵蒂岡秘密檔案館 Vatican Secret Archives）裡，並不對外開放，所以該書事實上是什麼模樣，也不得而知。

請繼續往下閱讀...

順帶一提，梵蒂岡宗座檔案館有許多關於宗教的神秘歷史文獻皆不對公眾開放，因此該檔案館也被稱為世上最神秘的檔案館。近年來，梵蒂岡開始對一些學者開放查閱部份文獻，並把這些文獻製成數碼版本。如果大家有觀看過電影《天使與魔鬼》（Angels & Demons），電影主角羅柏．蘭登博士（Robert Langdon）就曾走進該檔案館查閱一本有關伽利略的書籍。

梵蒂岡宗座檔案館。（截圖自https://www.archivioapostolicovaticano.va/）

《大魔法書》原文「The Grand Grimoire」中的「Grimoire」源於古法語辭彙「Grammaire」，本指「語法」，是作為拉丁文書籍的參考。後來，隨著時間演變，這個辭彙漸漸便與神秘主義連繫上了。時至今天，「Grimoire」已經與神秘學典籍劃上等號。這些神秘典籍記載著施放魔法和咒術的方法，以及召喚超自然的天使和魔鬼所需儀式。

那麼，這本收藏在深處的神秘書籍，是否真的具有魔法和咒術呢？

本文經授權轉載自即食歷史 《大魔法書》－由撒旦化身編寫的神秘中古咒術書？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法