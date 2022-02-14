即食歷史》完美的幾何城市—義大利要塞城市帕爾馬諾瓦

帕爾馬諾瓦是十六至十七世紀時威尼斯共和國（Republic of Venice）建造的一座軍事用要塞城市，由建築師文森佐．斯卡莫齊（Vincenzo Scamozzi）設計。

即食歷史

帕爾馬諾瓦（Palmanova）位於義大利東北部烏迪內省（Udine），離威尼斯（Venice）約一百一十公里，原是一座要塞城市。這座要塞城市特別之處是它呈現出一個完美九角星形，從高空俯瞰下尤為震撼。

帕爾馬諾瓦是十六至十七世紀時威尼斯共和國（Republic of Venice）建造的一座軍事用要塞城市，由建築師文森佐．斯卡莫齊（Vincenzo Scamozzi）設計。這座軍事要塞城市最特別之處是其用作防禦目的的九角星形設計，作為保衛共和國邊境免受外敵—特別是土耳其人入侵的前線。帕爾馬諾瓦外圍是堅實城牆，其設計除了有軍事防衛作實用考慮外，還反映當時文藝復興（Renaissance）晚期的藝術考慮。

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帕爾馬諾瓦是十六至十七世紀時威尼斯共和國（Republic of Venice）建造的一座軍事用要塞城市，由建築師文森佐．斯卡莫齊（Vincenzo Scamozzi）設計。（維基共享）

單單最內圍、周長約六公里的中心城區，便花費了三十年時間興建。中心城區外圍第二階段的建設則在一六五八年開始，到了一六九零年才完成。城市外圍防禦工事則是在一八零六年至一八一三年完成，並設有九座半月堡（Ravelins）、九座棱堡（Bastions）、九座眼鏡堡（Lunettes）和十八座瞭望砲台（Cavaliers）等軍事防禦設施，各置於每隻星角。城牆之外則是包圍著城市的護城河，外人只可透過三道城門進入城內。這些嚴密的防禦工事全是為了抵禦橫掃歐洲的拿破崙（Napoleon Bonaparte）大軍。

由於帕爾馬諾瓦始建於文藝復興時期，整座城市很切合當時文藝復興代表人物湯馬士．摩亞（Thomas More）在《烏托邦》（Utopia）一書中闡述的烏托邦社會理念。他認為，烏托邦社會上的公共生活空間，都必須能夠體現幾何學上的調和。唯有這樣，居住在當中的人才會健康、成功和富足。以這種思想看來，跟中國人的「風水」概念十分相似。

城裡每條道路皆經過精心計算，整座城市規劃都有著其特殊目的。即便是帕爾馬諾瓦外圍的防禦工事也體現了這種烏托邦思想，城市外圍被茂密森林包圍遮掩著，除了體認「烏托邦」設計外，還有其實際目的—把城市隱藏，讓敵人無法察覺得到。相比義大利其他顯而易見的城市，帕爾馬諾瓦這樣的設計絕對是少數異類。

雖然帕爾馬諾瓦被設計和建造得如此工整，完美地反映著文藝復興時期的藝術思想，但卻很少人願意移居到這裡，原因可能是因為這裡始終是抵抗外敵的前線。當時，威尼斯共和國為了增加該城常住人口，只好赦免罪犯並在帕爾馬諾瓦給予他們免費住屋和謀生場所。直至今天，帕爾馬諾瓦不算繁榮，但仍是義大利城市中的一個異類。其他同樣歷史悠久的義大利城市因為隨著時間慢慢向外圍發展，城市規劃難免會變得相對錯亂，建築也會呈現不同風格、色彩和設計。然而帕爾馬諾瓦始終維持著一種完美幾何的城市設計，看來就跟一座現代新建城市一般。

雖然帕爾馬諾瓦被設計和建造得如此工整，完美地反映著文藝復興時期的藝術思想，但卻很少人願意移居到這裡，原因可能是因為這裡始終是抵抗外敵的前線。（作者提供）

帕爾馬諾瓦在二零一七年被納入為聯合國世界文化遺產。如果有天你到訪這座旅遊勝地，你只能透過三道歷史悠久的大門進入帕爾馬諾瓦中心的舊城區，分別是阿奎萊亞大門（Aquileia）、烏迪內大門（Udine）和奇維達萊大門（Cividale）。當你進入這舊城區後，你就會驚訝世上竟然有如此工整完美的城市。

帕爾馬諾瓦在二零一七年被納入為聯合國世界文化遺產。（作者提供）

本文經授權轉載自即食歷史 完美的幾何城市—義大利要塞城市帕爾馬諾瓦

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