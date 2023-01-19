自由開講》重返計畫經濟老路，企業不過是中共被「採」的對象而已

李允

中國陝西省日前選派25名「第一書記」進駐民營企業，此消息一出，再度引起輿論與質疑聲浪。前環球時報總編輯胡錫進同時也發文質疑此事，該文目前雖已遭微博刪除，但隨著新聞熱度的不斷攀升，有專家認為中共是想藉此復辟上世紀的「公私合營」運動。

中共陝西省委組織部近日選派年輕幹部進駐重點非公有制企業擔任駐企第一書記，環球時報前總編輯胡錫進13日發文指質疑恐干預企業經營，文章旋遭刪除。圖為中國上海中共一大紀念館。（歐新社）

此次中共派駐「第一書記」至陝西省，其實已非首要案例，早在2012年中共實施「雙非行動」開始，就以提升企業發展為由，選派幹部進駐至各家民營企業之中，表面上看似一切正常的作法，直至2020年中共發布首份民營經濟統戰文件，以及開始清查、整併各大龍頭企業後，讓這些深根於中國的民營企業們逐漸意識到若不立即止損，恐將落得資產全數「充公」的悲慘下場。

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如今，中共打著共同富裕旗幟，對民營企業進行「採人礦」的做法，不禁令人打了一個冷顫，過去中共所遵照的政治慣例，現在也已蕩然無存，留下來的是已「被黨建」的事實，眼下的中國重返「計畫經濟」的趨勢越來越明顯，讓許多目前尚有能力撤資的民企、外企也亦計畫著悄悄「潤」出中國，2023年不過也才剛開始，倘若中共仍繼續執迷不悟選派書記進駐民企、整併國營民營企業與單位，當負能量達到一定程度時，將與2022年11月26日爆發的白紙革命一樣，再度掀起一波企業抗爭運動。

（前駐港電視臺記者）

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