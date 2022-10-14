自由開講》積極管理高危孕產婦孕期健康 籲有異常症狀盡速就醫

葉長青

近期國發會公布最新人口推估報告，指出今年新生兒出生數僅13萬多，較去年減少1至2萬人，再創歷史新低，台灣工作年齡人口占比下降速度快於其他國家。面對新生兒人口數急遽下降，提升孕產兒健康照護品質，保衛國家已出生人口，亦成為政府少子化政策因應的一環。

整體而言，臺灣小於妊娠37週出生的早產兒已超過10%，而自發性早產需安胎的比例約為其中的6到7成，現今醫學診斷進步，醫師可以藉由早期風險評估進行孕期管理，若發現可能為高危險妊娠，或是孕婦本身有重要內科疾病（如紅斑性狼瘡）或曾經早產的病史等，可調整產檢次數與積極介入，需要時進一步轉診至大醫院做後續治療及生產。

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在孕期資訊的獲得，孕婦可以利用國民健康署孕婦健康手冊及相關網頁協助孕期的管理。雖然資訊來源是充足的，仍建議孕婦們與產檢醫師一起溝通及討論，量身訂做最適合自己的產檢。孕婦經常藉由網路搜尋來獲得資訊，這些資訊許多是他人的經驗談，孕婦可能會發生過度解讀自身症狀，或錯誤套用醫療情況的情形。因此若是有一些不正常的症狀發生，還是建議立即就醫尋求專業的協助。

婦產科醫學會也積極爭取國建署對產檢次數的補助，將產檢次數由10次增加到14次，希望早期發現孕婦的健康問題並及時預防高風險妊娠的發生。然而部分實行層面仍有挑戰，尤其在偏鄉地區可能因為交通因素，產檢遵從性也比較低。目前試辦開放醫院，讓孕婦可以於鄰近的診所進行產檢，並由產檢醫師至大醫院進行生產，提升就醫的便利度，也降低生產風險。

婦產科醫學會也積極爭取國建署對產檢次數的補助，將產檢次數由10次增加到14次，希望早期發現孕婦的健康問題並及時預防高風險妊娠的發生。（https://www.freepik.com/）

筆者建議政府可考慮將子癇前症等高危險妊娠的篩檢納入健保，思考依孕婦的孕產醫療史、疾病史等額外提供高危險孕產婦產前篩檢項目補助，因此提高高危險孕婦積極產檢的誘因，並提高孕婦對產檢重要性的意識。讓孕婦能夠早期發現問題，積極與醫師討論、評估生產規劃或進一步診治需求。

（臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任）

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