自由開講》總算能過個台灣主體價值的國慶日

陳啟濃

今年國慶日的主題是「守土衛國 你我同行」，而且用台灣的名義作為國家節日的定義。讓台灣人自然具體的感受國家的處境，激發國人的台灣主體意識，讓國慶日能夠徹底發揮活動的價值，展現國家慶典的本土精神。

年國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」。（內政部提供）

沒有人會忘記中華民國是如何誕生，也沒有必要刻意再去闡述孫中山革命的事蹟，此時此地的中華民國政府在台灣延續下來，歷經政黨二次輪替，中華民國和台灣的命運早已不可分割。此時此地我們應該重視的是如何讓中華民國台灣這個國家繼續有能力守護國家，繁榮壯大下去。

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五十歲以上的台灣人在學生時代都曾經經歷每年為了紀念沒有在我們土地祖先身上經歷過的國慶日，遊行呼口號甚至當人頭排字幕，我們每年慶祝的國慶日是為了紀念對岸的中國誕生的節日，也曾經共同懷疑過那時候的黨國政府反攻大陸的真正用意何在。於是我們共同走過一段國家認同混亂中國慶日的悲歡歲月，跟台灣毫無關係的國家慶典。

好不容易我們有個堅持台灣本土價值的政府來守護台灣這塊土地，能夠過個具有台灣意義的歷史與土地價值的國家慶典，讓我們體認到目前國家遭受的威脅以及國民該有的認識。一個人過生日是為了紀念自己來到這個世界感恩父母的辛勞，台灣過的國家慶典難道不該是感恩土地凝聚保疆衛土的國家意識嗎？

（教育人員）

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